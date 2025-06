Suspenden el paro contra Etecsa en Matcom en La Habana; lo mantienen en Holguín

La Habana/Los alumnos de la Facultad de Matemática y Computación (Matcom) de la Universidad de La Habana, primer grupo estudiantil en convocar una huelga contra el tarifazo de Etecsa es también el primero en desconvocar a partir de este lunes el paro, mientras se mantiene en otras partes del país, en particular en la Facultad de Ciencias Sociales de Holguín.

La votación realizada en Matcom revela, sin embargo, un alto nivel de discrepancia, puesto que solo el 51% de lo participantes (173) votaron a favor del regreso a las aulas, mientras 82 estudiantes se opusieron y 25 se abstuvieron, según la información proporcionada por el Consejo de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Durante la semana que entra, señala el texto, esperan los resultados del grupo de trabajo que evalúa soluciones al conflicto, mientras se plantean, indican, otras formas de mostrar su inconformidad y preocupación que no afecten a la docencia. El documento expresa su confianza en que se encuentre una solución que garantice “el derecho del pueblo al libre acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

La colina de la Universidad de la Habana se mostraba en aparentemente normalidad

Este lunes, acreditó 14ymedio, la colina de la Universidad de la Habana se mostraba en aparentemente normalidad. Había movimiento de estudiantes en Matcom, mientras que la cafetería cercana a Filosofía, Historia y Sociología estaba cerrada por problemas eléctricos. Los alumnos descansaban a la sombra en los bancos de uno de los patios.

En cambio, se vive una situación diferente en el oriente del país, donde, según fuentes de este diario, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales en Holguín ha advertido personalmente a los alumnos becados, de uno en uno, sobre las consecuencias que podría tener para ellos sumarse a un paro. Pese a ello, no está yendo a clase la mayoría de los alumnos de la Universidad de la provincia, cuyo rector ha llamado a “no reprimir al alumnado”. Los estudiantes están acudiendo a las aulas, según estas mismas fuentes, solo para reunirse y organizar las protestas.

El malestar generado en las universidades sigue latente, cualquiera que sea la decisión, hasta el punto de que el medio afín al Gobierno La Joven Cuba publica este lunes un editorial que desde el propio título señala la gravedad de la situación a las autoridades: Se está acabando el tiempo. Y desarrolla la idea de que esta crisis “puede definir el destino del país”.

Estudiantes en el patio de la cafetería de la Universidad de La Habana, cerrada este lunes por problemas eléctricos. / 14ymedio

El editorial va más allá del mero tarifazo en términos prácticos y se sumerge en la forma de actuar de un Gobierno que toma decisiones sin contar con la ciudadanía y tampoco responde “con eficacia ante las demandas justamente esgrimidas”. Y eso que lo ocurrido se veía venir. Según fuentes de 14ymedio, los trabajadores del monopolio estatal de telecomunicaciones, Etecsa, no supieron hasta el mismo viernes 30 cuáles iban a ser los cambios en las tarifas. “Se va a armar”, dijo un empleado holguinero en la reunión, donde fueron varios quienes advirtieron de las críticas que lloverían.

El editorial de La Joven Cuba cree que el tarifazo va más allá de una cuestión puntual y canaliza un malestar que se extiende como una mancha de aceite por el empobrecimiento de “muchísimos segmentos poblacionales”. Mientras, reprochan, nada cambia en la cultura política del Estado. “Quienes diseñaron y respaldaron el anuncio de las medidas asumieron que bastaba con comunicarlas para que la gente las aceptara”, lamentan; una decisión que consideran no solo un error de comunicación, sino político.

El texto va más allá: deplora la verticalidad del Estado y apunta directamente al conglomerado militar Gaesa, dueño real de Etecsa, al que tilda de “obstáculo a todas luces muy difícil de sortear” por su “preponderancia” en la economía y el hecho de que “escapa” no solo al control popular, sino a la fiscalización del Estado y la Contraloría.

En el editorial también se pide explicaciones –coincidiendo con lo advertido por este diario sobre la comparecencia de Miguel Díaz-Canel en su podcast– por que ni se haya informado del presunto descalabro tecnológico de Etecsa ni se haya planificado para que no llegara a esta situación. “Y, sobre todo, ¿por qué debe la población pagar más por servicios que no mejoran y asumir, sin alternativa, las consecuencias de una mala administración?”.

Escalinata de la Universidad de La Habana, este lunes. / 14ymedio

El texto no deja títere con cabeza. Acusa al Gobierno de tener al país sin Ley de Empresas en tal situación de colapso económico, de continuar con una dolarización que no ofrece salidas a la población, sino más problemas y, sobre todo, de “atrincherarse en la noción de que las condiciones actuales no pueden cambiarse”, ya que, aunque admite que haya limitaciones derivadas del bloqueo, no se puede usar ese argumento sin acompañarlo de las “críticas necesarias a su gestión económica y política”.

“El Gobierno cubano parece sentirse más cómodo haciendo denuncias enérgicas a lo que dice o hace la oposición, en lugar de abordar los problemas reales que se le plantean hacia lo interno”, dice, incansable. Eso sí, considera que “si bien el PCC ha perdido liderazgo, los movimientos opositores organizados dentro y fuera del país no han podido ocupar esos vacíos, entre otros factores, porque tampoco presentan un plan viable y creíble para mejorar las condiciones de vida de las mayorías”.

El largo texto finaliza instando a las autoridades a darse cuenta de que el principal daño “no está en el bolsillo de la gente, sino sobre la confianza, ya difícil de sostener” y le recuerda que le quedan menos de dos meses para actuar. “Si el gobierno no es capaz de revertir eso, si la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio no refleja este malestar con debate, si en definitiva, las formas de hacer política no cambian y no se impulsa de una vez por todas la reforma integral de la economía, llegará el momento en que no habrá ya ningún margen de maniobra, ninguna confianza política que rescatar”.

Mientras tanto, siguen surgiendo grupos manifestándose contra el tarifazo. Este lunes, han trascendido los mensajes de rechazo desde varias iglesias cristianas de Cuba, tradicionalmente vinculadas a la oposición, como la Pentecostal, la Presbiteriana y la Bautista, según informó Martí Noticias. Además, continúa circulando en redes una demanda de “boicot” destinada al exilio, al que se pide que no contribuya pagando las recargas que tanto desea el régimen.

“Yo nunca me atrevería a pedir un parón de comida, o sea, de los envíos de remesas, de combos, porque, lamentablemente, la alimentación, depende de las personas que estamos fuera, para los cubanos que tienen personas fuera. Pero las recargas son diferentes, no les va a afectar grandemente que no puedan acceder a más datos, gigas”, dijo la activista Saily González Velázquez, residente en Miami, a Martí Noticias. Ella, como otros exiliados acusan a la estatal de telecomunicaciones de realizar un nuevo “apartheid” entre los cubanos, esta vez de tipo tecnológico.