Las tarjetas rusas Mir dan "error" en la tienda donde el Banco Central de Cuba hizo las pruebas

"Error". La palabra, que aparece este miércoles en la pantalla de las terminales de pago de la Casa del Café Mamá Inés, en La Habana Vieja, echa por tierra las ilusiones del Banco Central de Cuba sobre la efectividad de las tarjetas rusas Mir. Pese a su compromiso con los funcionarios del Russian National Card Payment System que visitaron ayer esa tienda del grupo estatal Caracol, el pago electrónico, aseguran sus propios trabajadores, "no está funcionando".

"Las tarjetas sí están implementadas", aclara un empleado de Mamá Inés a 14ymedio. "El problema es que, cuando las pasas, dan error". Entusiasmados con el estreno de las Mir, las autoridades del BCC publicaron fotografías de los enviados rusos, cuyas "acciones de compra" fueron "satisfactorias" y culminaron su visita colocando, en la puerta del local, la pegatina que indica que ya se puede pagar con las tarjetas rusas.

"Mamá Inés no acepta rublos en efectivo, solo tarjetas de turistas rusos. No vienen tantos como uno desearía, pero vienen", explica el trabajador. El sistema Mir excluye la posibilidad de que un cubano lo utilice, a menos que tenga una cuenta de banco abierta en Rusia, reconoce el empleado.

Como indica el cartel de la entrada, también se puede pagar con tarjetas Visa o Mastercard, o bien en moneda libremente convertible (MLC). Lo único que está desterrado en Mamá Inés –gestionada por una franquicia gestionada por los militares de la Isla–, desde hace tiempo, es el peso cubano.

Lo que no ha podido determinar ninguno de los empleados de la Casa del Café es si el fallo que afecta a la Mir es general. La precariedad de la conexión a internet, los apagones y la lentitud de los procesos electrónicos en la Isla hace de cada pago digital una pesadilla. Sin embargo, ninguna tarjeta extranjera tiene el calibre político de la Mir, en cuyo funcionamiento eficaz La Habana se juega uno de los puntos esenciales de su alianza con Moscú: la digitalización del mercado, paso indispensable para controlarlo mejor.

Decorado con fotos de Ernesto Che Guevara, con estantes llenos de botellas de ron cubano y unas caricaturescas imágenes de una matriarca con una bandeja de tazas y cafetera sostenida por encima de la cabeza, el local incluye todos los estereotipos que en Cuba se han usado por décadas para llenar las pupilas de los turistas. Pero, amén de los clichés, los clientes de este miércoles buscaban realidades.

El Galeón, una tienda de tabaco y café vecina del Mamá Inés, da fe de ello. Un agente de seguridad, ajeno al personal habitual del establecimiento, impide el paso de los clientes. Como en la Casa del Café, allí también puede pagarse con tarjetas rusas y un equipo de Televisión Cubana está filmando un reportaje sobre el lugar.

No hay razón para que Mir sea la excepción al desastroso panorama del pago electrónico en la Isla. Es frecuente que, al utilizar una tarjeta Visa expedida por un banco europeo o estadounidense, los clientes se enfrenten con el mismo letrero de error en las terminales de pago. La mala conexión de la Isla impide que la información de la compra llegue al banco vía internet, y es habitual que los aparatos bloqueen la transacción, por razones de seguridad.

La señal de las Mir, que debe viajar cerca de 10.000 kilómetros del trópico a Rusia, tienen menos posibilidades que otras tarjetas, hasta que Cuba no cuente con una tecnología de telecomunicaciones menos precaria.

Sea cual sea la razón, hay algo claro: Cuba no está lista para el pago con tarjetas Mir y su infraestructura no está a la altura de las aspiraciones de las autoridades. La vecindad ideológica de La Habana y Moscú no acelera la velocidad de sus transacciones, que, a la hora de la verdad, son tan lentas como las que se activan con las tarjetas del "enemigo".

