La tasa de incidencia de los arbovirus se ha duplicado en una semana en Cuba

La Habana/Este miércoles, el Ministerio de Salud Pública de Cuba alertó de que los casos de dengue y chikunguña registrados en la Isla se han incrementado en más de un 71% en apenas siete días. La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, informó en la televisión estatal que la tasa de incidencia pasó de 3,81 a 6,52 por cada 100.000 habitantes respecto al mismo día de la semana anterior.

Con una población de 9,7 millones, esto supone un salto estimado de 369 a 632 contagios diarios en solo una semana. La Organización Panamericana de la Salud reportó hasta finales de noviembre un acumulado de 25.995 casos en el país.

Aunque la viceministra señaló que algunos indicadores muestran estabilidad respecto al día previo, profesionales del sector señalan que esta aparente mejora no se corresponde necesariamente con una reducción real de contagios. La insuficiencia de pruebas diagnósticas, la escasez de reactivos para PCR y la limitada capacidad hospitalaria influyen directamente en la cantidad de casos detectados y reportados.

Hasta ahora, las autoridades han confirmado 44 fallecimientos asociados al dengue y al chikunguña. Sin embargo, la falta de información completa y el subregistro de casos no permiten tener un panorama objetivo de la situación. Esta falta de claridad continúa generando preocupación pública en un momento en que hospitales y funerarias operan bajo una presión insostenible.

La epidemia se expande en un escenario agravado por la crisis económica, que limita la fumigación masiva, la confirmación diagnóstica y la atención clínica. La escasez de insecticidas, combustible, medicamentos y personal especializado ha favorecido la propagación de estas arbovirosis, con un impacto particular en niños y gestantes, quienes dependen de un sistema sanitario cada vez más sobrecargado. La viceministra reconoció que la mayoría de los pacientes que actualmente se encuentran en estado crítico son menores de 18 años.

En algunos casos incluso se reporta del contagio de niños durante la gestación, como es el caso de Maylom Martínez Abreu, un bebe que contrajo chikungunya en el vientre de su madre y que después de pasar 46 días intubado en el Hospital Ginecobstétrico Jose Ramón López Tabrane, finalmente fue dado de alta el pasado 9 de diciembre.

Otro caso, relatado a 14ymedio y que abre la puerta a la duda de si el régimen esconde u oculta datos, es el de unos cubanos residentes en el extranjero que visitaron recientemente la Isla y dieron positivo a la Fiebre del Nilo occidental, un arbovirus sumamente peligroso debido a su alta mortalidad. Aunque el pasado 20 de noviembre Francisco Durán, director del Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, negó que el virus estuviera circulando en Cuba, datos publicados por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri han confirmado que sí hay evidencia científica para determinar la posible presencia del virus en la Isla, al igual que sucede en otras regiones de Caribe.