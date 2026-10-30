Los teléfonos móviles no seguirán las instrucciones del Gobierno cubano de mantener la hora de verano

Madrid/Cuando los cubanos se despierten este domingo, la hora que verán en sus teléfonos móviles será una menos que la oficial. La decisión del Gobierno de mantener el horario de verano ha llegado demasiado tarde para la tecnología y la mayoría de los usuarios –que tienen por defecto activada la opción hora automática– deberán hacer una modificación manual en sus celulares.

Los medios oficiales han advertido de que los teléfonos inteligentes tienen una instrucción del fabricante basada en el histórico y programada para cada país, por lo que la de Cuba se actualizará este 1 de noviembre de UTC-4 a UTC-5, al margen de la decisión política. Mientras el fabricante no actualiza la regla tzdata o base de datos de zonas horarias de la IANA, el celular seguirá la instrucción que tiene almacenada.

Ante esta situación, las autoridades recuerdan que lo primero es comprobar si el teléfono se ha actualizado, como tenía previsto. En caso afirmativo, hay que ir al apartado de Fecha y hora, habitualmente dentro de las secciones Ajustes > Sistema. Desde ahí, se introduce de forma manual la hora fijada por el Gobierno (UTC-4). Después conviene asegurarse de que se mantiene la función “hora automática” activada, ya que se espera –aunque habrá que comprobarlo con el tiempo– que los fabricantes actualicen la base de datos próximamente.

Después conviene asegurarse de que se mantiene la función “hora automática” activada, ya que se espera –aunque habrá que comprobarlo con el tiempo– que los fabricantes actualicen la base de datos próximamente

La pasada semana, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acordaron que se podía reducir el consumo de electricidad en unos 126 megavatios si se mantenía el horario de verano al menos hasta noviembre del próximo año. Además, se decidió retrasar media hora la entrada a las escuelas y los centros de trabajo entre el 1 de noviembre de 2026 y el 14 de marzo de 2027, período durante el cual normalmente habría estado vigente el horario de invierno.

Según las autoridades, 76 MW de lo que se prevé ahorrar corresponden al aprovechamiento de la luz natural, mientras que los otros 50 MW se atribuyen a la generación solar fotovoltaica disponible en ese horario. No se ha detallado, no obstante, cómo se han hecho los cálculos.

La decisión se ha producido en un momento muy crítico para la generación energética, cuando la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más grande del país, está fuera del sistema por un encadenamiento de averías aún más elevado de lo habitual en esta gran central. No es, en todo caso, la única responsable de la situación. Este mismo jueves salió de línea por una falla aún desconocida la CTE Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en Cienfuegos.

También están averiadas y fuera del sistema la unidad 5 de la CTE de Mariel, la 1 de la CTE de Santa Cruz del Norte, la 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE de Renté. En mantenimiento se encuentran la unidad 3 de Santa Cruz del Norte, 5 y 6 de Nuevitas y 5 de Renté.

Este jueves, el déficit estaba previsto en 1.910 megavatios para la hora pico, ya que apenas había proyectada la generación de 910 MW y una demanda máxima de 2.820. Los apagones ya no distinguen entre regiones y en la capital se viven muy largas horas sin luz. En esa situación se encuentra la redacción de 14ymedio, donde en estos momentos se alcanzan las 37 horas seguidas sin corriente.