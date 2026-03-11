La televisión cubana reducirá sus transmisiones a ocho horas diarias por la crisis energética

La programación priorizará la revista Buenos Días, el Noticiero del Mediodía y el bloque nocturno que va de la Mesa Redonda a la telenovela.

La Habana/La televisión cubana prevé reducir su transmisión diaria a apenas ocho horas debido a la crisis energética que atraviesa el país y a la escasez de combustible para los generadores de respaldo. La decisión fue divulgada por el medio cienfueguero Radio Ciudad del Mar, que atribuyó la medida a la Empresa de Radiocomunicación y Difusión de Cuba (Radiocuba). El anuncio evidencia hasta qué punto el colapso del sistema eléctrico está afectando incluso a los medios estatales, tradicionalmente protegidos por las autoridades.

Según la entidad, la programación se concentrará en tres franjas consideradas “prioritarias”: la revista matutina Buenos Días, el Noticiero del Mediodía y el bloque nocturno que comienza con la Mesa Redonda y termina con la telenovela. El resto de la parrilla quedará suspendido para reducir el consumo de diésel en los grupos electrógenos de emergencia.

La medida responde, según la empresa, a “la situación energética que presenta el país y las afectaciones existentes con el combustible”. Radiocuba añadió que sus técnicos continúan “examinando las mejores soluciones que permitan mantener las transmisiones de la radio y la televisión”, al tiempo que ofreció disculpas por las molestias ocasionadas.

En Holguín varias emisoras quedaron fuera del aire durante días por el deterioro de los equipos y los apagones prolongados

Aunque no está claro si el comunicado se refiere específicamente a Cienfuegos o a todo el país, el anuncio refleja el deterioro del sistema eléctrico nacional (SEN), que ha obligado a limitar servicios básicos y a reorganizar incluso la maquinaria propagandística del Estado.

No es la primera vez que la crisis energética afecta directamente a los medios. En enero de este año, Radiocuba reportó interrupciones en las transmisiones de radio y televisión en Ciego de Ávila por falta de diésel para los generadores, mientras en Holguín varias emisoras quedaron fuera del aire durante días por el deterioro de los equipos y los apagones prolongados. Más recientemente, la caída parcial del SEN el pasado 4 de marzo, provocada por la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, dejó sin señal de radio y televisión a amplias zonas del país durante varias horas.

La falta de combustible también ha golpeado con fuerza al sistema de prensa oficial. A finales de febrero, el Buró Político del Partido Comunista decidió reducir drásticamente la impresión de periódicos en papel. Los diarios Granma y Juventud Rebelde pasaron a publicarse solo una vez por semana, mientras que los periódicos provinciales dejaron de circular en formato impreso de manera indefinida.

La energía solar solo cubre una fracción de la demanda y desaparece al caer la tarde, justo cuando el consumo alcanza su punto máximo

El recorte ocurre en medio de la peor crisis que ha enfrentado la Isla en los últimos años. La Unión Eléctrica informó que este martes el país sufrió un déficit de 1.875 megavatios (MW), más del 60% de la demanda (3.100 en el horario pico). Para el horario de mayor consumo de este miércoles, la empresa también prevé una afectación cercana a los 1.900 MW. Además, varias unidades de las principales centrales termoeléctricas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento.

El Gobierno ha intentado presentar los nuevos parques solares como una solución parcial. Según la Unión Eléctrica, los 51 parques fotovoltaicos recientemente instalados generaron 3.717 megavatios hora durante la jornada anterior, con un pico de 535 MW en las horas de mayor radiación. Sin embargo, la energía solar solo cubre una fracción de la demanda y desaparece al caer la tarde, justo cuando el consumo alcanza su punto máximo.

Paradójicamente, el Gobierno ha intentado durante décadas blindar el sistema mediático frente a las crisis energéticas. Las estaciones de radio y televisión contaron durante años con generadores propios para asegurar la transmisión incluso durante apagones prolongados. Pero la escasez de diésel ha puesto ahora en riesgo también ese último recurso.

Los espectadores deberán conformarse con una programación reducida y fragmentada en un contexto en el que millones de cubanos pasan buena parte del día sin electricidad. En los comentarios a la publicación de Radio Ciudad del Mar, un usuario calificó la información de “incompleta y turbia”, mientras otra persona resumió la situación con ironía: “No es necesario, jamás tenemos electricidad, por favor, no se molesten”.