En el Ten Cent chino de La Habana, lo único que no cobran en dólares es mirar

Afuera, los curiosos se turnan para pegar la cara al vidrio y averiguar qué hay dentro.

La tienda de 23 y 10 reabre bajo el nombre de Sumai, con motos eléctricas, automóviles y escasa variedad de productos, pero no acepta pesos cubanos ni tarjetas Clásica

La Habana/El letrero verde de Sumai resalta sobre la fachada del antiguo Ten Cent de 23 y 10, en El Vedado. El edificio, que durante décadas fue una referencia del comercio habanero, ha recuperado parte de su brillo exterior. Pero este miércoles, apenas 24 horas después de la inauguración del nuevo mercado de gestión china, los clientes se encontraron con una sorpresa: la tienda estaba cerrada "por inventario".

Detrás de las puertas de cristal se distinguen las cajas registradoras, las lámparas decorativas y algunos anaqueles. Afuera, los curiosos se turnan para pegar la cara al vidrio y averiguar qué hay dentro. Un hombre se protege del reflejo del sol con una mano mientras intenta escrutar el interior. La escena parece más propia de una exposición que de un establecimiento comercial.

"¿Le va a pasar lo mismo que a la otra tienda china que fue cerrada pocos días después de su apertura?", pregunta una mujer que llegó desde Centro Habana. Su inquietud no es gratuita. La experiencia de otros negocios inaugurados con grandes expectativas y posteriormente paralizados alimenta la desconfianza de los consumidores.

En agosto de 2024, China Import, conocida popularmente como el "Costco chino", cerró sus puertas en Manglar y Oquendo, en la barriada del Cerro, cuando apenas comenzaba a hacerse famosa por sus precios competitivos. El negocio, instalado en antiguas naves industriales vinculadas a la fábrica de jabones Sabatés, fue sometido a una auditoría. Los compradores que llegaron entonces encontraron un cartel de cierre "hasta nuevo aviso" y explicaciones poco tranquilizadoras. No hubo nuevo aviso.

El nuevo Ten Cent, administrado por la empresa mixta cubano-china Sumai S.A., abrió este martes con una larga cola. A las diez de la mañana comenzaron a entrar los interesados, de diez en diez. Pero la ilusión duró poco. Una cliente que salió entre las primeras advirtió de que no había alimentos ni artículos de aseo, precisamente dos de las mercancías que más necesitan las familias cubanas.

El miércoles, en cambio, no había cola. Los visitantes llegaban, preguntaban, miraban por las vidrieras y terminaban marchándose. En una de las puertas, un papel pegado con cinta adhesiva anunciaba un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, acompañado de la expresión "proceso a prueba". La provisionalidad del aviso contrastaba con la remodelación del edificio, pintado de un verde intenso que resulta imposible de ignorar.

A través de los cristales se distinguían estanterías con mercancías, mostradores relucientes y varias lámparas esféricas que dan al interior un aire de tienda moderna. También se veían espacios bastante despejados, con amplias superficies de piso brillante y una distribución que todavía parecía lejos de aprovechar toda la capacidad del inmueble.

A través de los cristales se distinguían estanterías con mercancías, mostradores relucientes y varias lámparas esféricas que dan al interior un aire de tienda moderna. / 14ymedio

Entre los productos que se comercializan figuran motocicletas eléctricas y automóviles de marcas poco conocidas. Uno de los carros, negro y reluciente, estaba expuesto con el maletero abierto, como si esperara que alguien se decidiera a cargar las compras. La imagen tenía algo de extravagante en una ciudad donde conseguir un paquete de detergente puede resultar bastante más urgente que estrenar un vehículo.

Pero la sorpresa mayor estaba en las condiciones de pago. El establecimiento no acepta la tarjeta Clásica, utilizada en otros comercios dolarizados de la Isla. Las compras deben abonarse exclusivamente en dólares estadounidenses en efectivo. Una exigencia que reduce considerablemente el universo de posibles compradores, especialmente entre quienes cobran salarios y pensiones en pesos cubanos.

La promesa comercial era ambiciosa. Sumai había anunciado desde julio una oferta que abarcaría alimentos, electrodomésticos, ferretería, materiales de construcción y equipos relacionados con las energías renovables, además de operaciones minoristas y mayoristas. La reapertura de un inmueble tan conocido despertó por eso expectativas que iban mucho más allá de la curiosidad por ver una tienda nueva.

En la acera, entretanto, la vida seguía su curso este miércoles. Un hombre sin hogar descansaba sentado contra la pared verde, junto a la puerta de salida del local, cubierta por cortinas de franjas azules y rojas. Más allá, otros transeúntes se detenían unos minutos ante los cristales. La antigua esquina comercial había recuperado su capacidad de atraer miradas, pero todavía no conseguía convertirlas en compras.

Entre los productos que se comercializan figuran motocicletas eléctricas y automóviles de marcas poco conocidas. / 14ymedio

Para varias generaciones de habaneros, el Ten Cent de 23 y 10 representa una memoria de vitrinas, mercancías y recorridos familiares por El Vedado. Los populares locales pertenecían a la cadena estadounidense F. W. Woolworth Company, que llegó a la Isla en 1924 y abrió establecimientos en La Habana y otras ciudades. Famosos por su variedad de mercancías y sus precios asequibles, fueron nacionalizados por Fidel Castro en octubre de 1960, aunque su nombre ha sobrevivido durante décadas en la memoria popular.

De manera que la reapertura de esta céntrica tienda, después de tanta espera, tenía todos los ingredientes para convertirse en una buena noticia. Sin embargo, entre la ausencia de productos esenciales, la exigencia de dólares en efectivo y el cierre "por inventario" apenas un día después de la inauguración, el entusiasmo inicial comienza a enfriarse.

Por ahora, el mercado chino ha conseguido algo que parecía difícil: que los habaneros vuelvan a detenerse frente a las puertas del viejo Ten Cent. Lo que todavía no ha logrado es darles suficientes razones para cruzar el umbral.