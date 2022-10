El régimen cubano impide por tercera vez el regreso de Omara Ruiz Urquiola

(EFE).- La opositora cubana Omara Ruiz Urquiola denunció que fue impedida de regresar a Cuba por tercera vez desde que llegó en 2021 a Miami para someterse a un tratamiento medico y acusó a las aerolíneas de violar las leyes estadounidenses con la "complicidad" del Gobierno de este país.



"Esto es el colmo del atropello. Yo tengo mi casa, mi vida en Cuba, no tengo nada fuera de Cuba", afirmó la historiadora del arte, exprofesora universitaria e integrante del Movimiento San Isidro (MSI).



Ruiz Urquiola criticó tanto al Gobierno de Cuba como al de Estados Unidos. "Es muy doloroso saber que la gran democracia del mundo se burla de nosotros, nos deja desamparados", agregó.



Omara, que estuvo enferma de cáncer y ha recibido tratamiento medico en EE UU, es la hermana de Ariel Ruiz Urquiola, un activista de derechos humanos exiliado en Europa que ha realizado varias protestas ante la oficina de la ONU en Ginebra y otros organismos para denunciar al Gobierno cubano.





Este sábado la historiadora del arte intentó abordar un vuelo con destino a Cuba de la compañía Southwest desde el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale

Este sábado la historiadora del arte intentó abordar un vuelo con destino a Cuba de la compañía Southwest desde el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros de Miami.



Sin embargo, la aerolínea no se lo permitió con el argumento de que las autoridades cubanas no autorizaron su ingreso a Cuba.



Los activistas que acompañaron a la opositora al aeropuerto tomaron vídeos en los que Ruiz Urquiola denuncia la situación y reclamaron a Southwest que les mostrara "el acuerdo que habilita a ir en contra de un derecho humano dentro del territorio de Estados Unidos", según la activista Carolina Barrero.



Ella y otros opositores cubanos en Miami llenaron las redes de mensajes sobre lo sucedido a Ruiz Urquiola, quien dijo que necesita regresar con urgencia a Cuba porque una finca familiar en Pinar del Río (oeste de Cuba) quedó destruida por el huracán y su madre se encuentra sola allí, sin más ayuda que los vecinos.



"Por tercera vez la complicidad de una aerolínea en EE UU y el régimen cubano impide a Omara Ruiz Urquiola regresar a su tierra y a su madre. El régimen no cree en familias ni en esos lazos básicos que nos hacen quienes somos. No hay perdón para ese crimen", escribió Hilda Landrove.



"El problema que tiene el Gobierno cubano es conmigo en Cuba, no en suelo de EE UU. Esto es una ilegalidad", dijo Omara Ruiz, que dijo que no se va a "cansar" y va a seguir insistiendo para que se reconozca su derecho a regresar a Cuba.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.