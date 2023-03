Los titulares de la tarjeta rusa Mir ya pueden sacar dinero en los cajeros cubanos

Los cajeros automáticos de los bancos cubanos han comenzado a aceptar el sistema de pagos ruso Mir, la versión de Visa o Mastercard lanzada por el Kremlin en 2016 para eludir posibles sanciones económicas. La oficina de prensa de Mir confirmó a la agencia rusa Sputnik que trabaja en la aceptación internacional de las tarjetas en "los países amigos, incluida Cuba, que es muy popular entre los turistas rusos".

Preguntada por este diario, la empleada de una sucursal del Banco Metropolitano en la capital respondió que así era, aunque no estaba segura.

Lo que sí es cierto es la inclusión en los cajeros del logotipo de este sistema de pagos, que permitirá a los turistas rusos sacar dinero en efectivo convertido de rublos a pesos cubanos.

Por otra parte, el embajador cubano en Moscú, Julio Garmendía, aseguró este martes que esperaba que los turistas rusos pudieran realizar sus pagos en la Isla con este tipo de tarjetas para este mismo verano. El diplomático, consigna una nota en la agencia oficial Prensa Latina, espera que "todas las dificultades con la introducción del sistema de pago ruso se resuelvan pronto".

En cualquier caso, se enfrentarán al mismo problema que Visa o Mastercard en muchos pequeños negocios privados en Cuba: que ni siquiera tienen POS (las terminales que leen las tarjetas), lo cual obliga a pagar el servicio en efectivo.

Sin embargo, por el momento, los más lujosos establecimientos no parecen estar al tanto del nuevo sistema. En el hotel Grand Aston, por ejemplo, afirmaron a 14ymedio que no aceptan tarjetas Mir, y que el problema no es de ellos, sino de que "los bancos rusos están bloqueados a nivel mundial".

Rusia creó el sistema Mir después de la anexión de Crimea en 2014 y dos años después empezó a emitir las tarjetas para operaciones internas. En 2022, buscó extender su uso en el extranjero después de que se prohibiera su participación en el sistema bancario internacional tras la invasión de Vladímir Putin a Ucrania.

Entre las naciones que aceptan las tarjetas rusas están Corea del Sur, Uzbekistán, Vietnam, Armenia, Bielorrusia, Turquía y Tayikistán, aunque en estas dos últimas se suspendió el servicio en septiembre pasado porque no funcionaban los cajeros automáticos ni las terminales de puntos de venta.

Desde el endurecimiento de las sanciones a Rusia, Cuba ha abogado por el uso de las tarjetas Mir y se comprometió a acelerar la puesta en marcha del sistema. A inicios de marzo, el embajador de Rusia en La Habana, Andréi Guskov, dijo que la incorporación de Mir es parte de "un número considerable de proyectos" financieros y energéticos acordados durante la gira de Miguel Díaz-Canel en noviembre de 2022.

En declaraciones a Sputnik, el diplomático indicó que se discuten nuevos formatos para la construcción de unidades de energía en las centrales termoeléctricas Máximo Gómez (Artemisa) y Habana del Este, en medio de una crisis energética que generó constantes apagones de hasta 12 horas en 2022 y cuyo regreso se augura para este año.

Rusia también tiene presencia en el sector automotriz con la marca GAZ, que ensambla los modelos Gazel, Ural y PAZ. Entre los nuevos proyectos, agregó el funcionario, está la creación de una casa comercial para la promoción de productos rusos en el mercado cubano.

Además, Guskov confirmó que los trabajos de modernización de la planta metalúrgica de Antillana de Acero se encuentran en la fase final, ejecutados con un crédito de 111 millones de dólares ofrecido por Rusia en 2017.

Durante la pandemia, cuando se cerraron las fronteras de muchos países, Rusia fue uno de los principales emisores de turistas para la Isla, pero sus llegadas se desplomaron después de la invasión a Ucrania, por las sanciones a las aerolíneas para cruzar el espacio aéreo europeo. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) confirman que al cierre de 2022 se recibieron 6.623 viajeros rusos, equivalente a una caída del 54,7% respecto a 2021.

Un informe de la organización Cuba Siglo 21 estima que la visita de Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, a Cuba y a Venezuela, a inicios de marzo, está ligada esencialmente a aspectos militares, y no a proyectos de desarrollo económico y científico, como se fue difundido por los medios estatales.

El reporte, firmado por el ex general cubano Rafael del Pino, plantea que Rusia "cada vez más se acerca a una humillante derrota" de su operación en Ucrania, por lo que persigue reforzar su imagen en la región para "el establecimiento de una presencia militar naval en el Caribe", como ya sucedió durante la Crisis de los Misiles en 1962.

