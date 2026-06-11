La Torre del Focsa, de restaurante de lujo a comedor social

La Habana/El restaurante La Torre, situado en lo más alto del emblemático edificio Focsa, en El Vedado habanero, hace muchas décadas que dejó de ser lo que fue. Inaugurado un año después que el inmueble, en 1957, era un establecimiento de lujo que, incluso tras la Revolución, nacionalizado como todo el país, aún tardó unos años en abandonar el aire de glamour.

En los 70, a pesar de estar de capa caída, todavía se consideraba para privilegiados. Acudían en aquel tiempo al lugar viejos miembros de la burguesía que habían perdido su riqueza con el nuevo régimen o aquellos profesionales que tenían mejor salario. Para entonces, sus casi 400 apartamentos habían sido repartidos entre funcionarios confiables, técnicos soviéticos, guerrilleros latinoamericanos, artistas extranjeros comprometidos con la causa castrista.

Más tarde, en pleno Período Especial, ya con una carta pobre, su gran atracción era quizá lo que nunca se perdió: las vistas que se contemplaban desde ese piso 33, abierto al océano y gran parte de la capital. Pero disfrutarlas es algo que puede hacerse muy poco hoy. No solo por la mermada capacidad adquisitiva de los ciudadanos, sino porque los largos apagones dejan inoperativos los ascensores.

El combo ofrecido incluye arroz, un poco de verduras y una lasca de jamón prensado pasada vuelta y vuelta por la sartén, por 350 pesos

La precariedad ha llegado al Focsa, símbolo del poderío de la Cuba prerrevolucionaria y prodigio arquitectónico, en todos los sentidos. La más reciente muestra es el anuncio, este miércoles, de la Empresa Extrahotelera Palmares S.A., en el que informa de que ahora, La Torre ofrece “comida elaborada para la comunidad a precios módicos”.

En una visita este jueves, 14ymedio comprobó que el servicio lo ofrecen distintos restaurantes cercanos, turnándose por días, “según las orientaciones bajadas desde arriba”, a decir de una empleada. Hoy, le tocaba al Gato Tuerto, como también acreditó en el mismo local privado este diario. El combo ofrecido incluye arroz, un poco de verduras y una lasca de jamón prensado pasada vuelta y vuelta por la sartén, por 350 pesos. Ayer, vendían arroz, vegetales y picadillo por 250.

Hoy, le tocaba al Gato Tuerto servir los alimentos, como acreditó en el mismo local este diario. / 14ymedio

Preguntada por la posible obligación de subir las escaleras en caso de que no haya corriente, la empleada tranquiliza a los clientes: “las raciones se despachan aquí abajo”. Entornando los ojos en ese lobby, hoy convertido en una suerte de comedor social, se puede llegar a captar la elegancia que tuvo.

Para acceder al servicio, tampoco hay que presentar ningún documento, ni demostrar que se es vulnerable, o que tiene cierta edad. “Es para cualquiera que venga a comprarlos”, insiste la trabajadora. “Sabemos la importancia de apoyarnos y estar cerca de nuestros vecinos. Por eso, este gigante de la gastronomía habanera abre sus puertas con una propuesta accesible, manteniendo el cariño y la calidad que caracteriza a nuestro colectivo”, había explicado la empresa estatal Palmares en su post de Facebook.

Las montañas de basura que hasta ahora se veían en Centro Habana, Cerro o Plaza de la Revolución, no habían llegado aún a El Vedado. Hasta ahora. / 14ymedio

Los alrededores del Focsa, acompañan esta decadencia. Las montañas de basura que hasta ahora se veían en Centro Habana, Cerro o Plaza de la Revolución, no habían llegado aún a El Vedado, el barrio más elitista de la ciudad entre los años 30 y 50. Pero ya están aquí. “Esto está sucio, sucio como yo nunca había visto”, lamentaba una anciana que se acercó al Focsa a preguntar por los nuevos menús baratos. Y remachaba: “Me he quedado espantada. Está esto aquí que parece La Lisa”.