Un total de 27 heridos en un nuevo accidente masivo en la Autopista Nacional de Cuba

“A las siete de la mañana todavía no había llegado la primera ambulancia”, comentó un testigo del siniestro.

La Habana/Un ómnibus chocó contra una carreta en la madrugada de este lunes en la Autopista Nacional, dejando 27 heridos, cuatro de ellos con lesiones que ponen en riesgo su vida. El siniestro ocurrió apenas tres días después de otro accidente masivo en el kilómetro 183 de la misma vía. Esta vez, el impacto tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de La Caoba, municipio de Venezuela, en Ciego de Ávila.

El periódico oficialista Invasor informó en su página de Facebook que la mayoría de los heridos fueron trasladados al Hospital Provincial General Docente Antonio Luaces Iraola, y el resto, al policlínico local. Un testigo lamentó en la misma publicación la demora en recibir auxilio: “A las siete de la mañana todavía no había llegado la primera ambulancia”, escribió. Según su testimonio, los lesionados fueron socorridos por “vecinos en carretones y con sus propios medios”.

El accidente involucró a un ómnibus que transportaba trabajadores de la Cooperativa de Crédito y Comercio El Fortín. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el lado izquierdo del vehículo completamente destruido.

Un cuarto paciente grave, con fractura de pelvis, permanecía en el policlínico del municipio Venezuela

La doctora Inés Padrón González, especialista en Cuidados Intensivos y Emergencias, informó posteriormente que el hospital avileño había recibido a 20 pacientes, aunque “no han llegado todos los casos”. De los ingresados en ese centro, tres presentaban peligro para la vida: dos con trauma craneoencefálico severo y otro con “trauma abdominal con líquido libre en cavidad”, cuyo estado se evaluaba para una posible cirugía. Un cuarto paciente grave, con fractura de pelvis, permanecía en el policlínico de Venezuela. El resto de los lesionados fue reportado estable, con heridas menores y traumatismos ortopédicos.

El pasado viernes, cuando un ómnibus Yutong se salió de la vía en el kilómetro 183 de la Autopista Nacional, fallecieron dos mujeres: Mikenia Valenciano Godínez, de 36 años, oriunda de Songo La Maya, Santiago de Cuba, aunque residente en La Habana; y Dainé Rodríguez Hernández, de 22, también santiaguera.

De los más de 20 heridos que dejó ese siniestro, dos continúan en estado crítico, conectados a ventilación artificial en la unidad de cuidados intensivos del hospital provincial de Cienfuegos. Otros dos pacientes se reportan en estado grave, con fracturas de cadera y hemorragias postraumáticas.

En apenas tres días, estos dos accidentes masivos en la Autopista Nacional han dejado casi medio centenar de heridos y han expuesto, otra vez, el lamentable estado de la principal vía en Cuba. La cercanía temporal de ambos siniestros subraya que las carreteras cubanas se han convertido en escenarios cada vez más letales.