Unos 10.000 trabajadores del sector eléctrico dejaron sus puestos en Cuba en 2022

Cada día, más trabajadores del sector eléctrico estatal dejan sus empleos en Cuba: en los seis primeros meses de 2022, fueron 21 al día los que abandonaron sus puestos; en los tres meses siguientes, mientras el país vivía los prolongados apagones del verano, fueron 26. En total, 8.089 operarios cesaron sus actividades en los primeros nueve meses del pasado año y, a este ritmo, se calcula que fueron unos 10.000 al cierre del año.

La cifra, facilitada este domingo en un artículo del diario estatal Trabajadores, hace palidecer a la de 2021, cuando 6.612 eléctricos dejaron sus empleos. El texto no menciona la migración y se refiere solo al éxodo hacia el sector privado, personificado en un mecánico industrial de Cienfuegos, José Manuel Hernández, que recuerda con nostalgia sus 20 años en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, pero la abandonó por el ínfimo salario que cobraba.

"El dinero que ganaba no me alcanza­ba para nada. Entonces un amigo me dijo que estaba formando una pequeña empresa priva­da, de esas que llaman mipymes, para producir alimentos y me fui con él. Ahora mi salario es más del doble del que ganaba en la planta," revela en medio de un sentido relato sobre su amor a la fábrica.

Según el autor del texto, el secretario general del buró sindical de la termoeléctrica, Carlos Rafael Quintero Ca­brera, señaló en el último Pleno del Comité Provincial –celebrado a finales de diciembre– que en la planta había más de 40 puestos de trabajo vacantes y que el esfuerzo para generar electricidad era enorme. "Los trabajadores tienen que sentirse estimulados material y moralmen­te", dijo.

El sindicalista expuso entonces que se intentaba aumentar la cualificación de quienes seguían, pero los cursos de formación llevan hasta cinco años. "La preocupación es cómo vamos a retener a esa fuerza laboral por­que se van para las mipymes", dijo.

El pasado octubre, la televisión difundió un reportaje desde la termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, en el que uno de sus trabajadores, Yoandry Flores, jefe de bloque y operador de sala de control, atribuía a la Tarea Ordenamiento el desplome salarial en el sector. "Mayormente, por lo que el personal de operaciones decide irse es por la escasez de salario. En un momento, antes del reordenamiento, éramos una de las empresas que más se favorecía en el término de salarios, uno podía cubrir sus necesidades. Tras el reordenamiento caímos en un escalón muy bajo", afirmó.

Los salarios, tras la entrada en vigor de la Tarea Ordenamiento en enero de 2021, quedaron para los trabajadores de la industria eléctrica entre los 4.000 y los 8.000 pesos mensuales, aunque con opciones de incrementar la nómina en función de sus tareas, además de la facultad de la empresa para aumentar los pagos según eficiencia, resultados y otros conceptos.

Pero la nota de Trabajadores habla de una caída de personal que se remonta a los cuatro últimos años. Ulises Guilarte De Na­cimiento, miembro del Buró Político del Partido y secretario general de la CTC, se refirió a ese plazo y alertó de lo prioritario que es atender a esa situación. "No puede ser ajeno al traba­jo sindical, por lo que significa para las tareas que se propone el Gobierno, y debe ser motivo de atención priorizada", expuso.

George Batista Pé­rez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas, dijo a Trabajadores a mediados del pasado año que había "un problema muy serio en el sector".

"Es la fluctuación laboral vinculada a las difi­cultades con la alimentación, la transportación y el salario. Con el Decreto 53 se propició un incremento salarial desde la eficiencia, pero no cubre las expectativas a partir de la distribu­ción de utilidades", dijo el funcionario, que señaló la Tarea Ordenamiento también como punto de inflexión para el sector. Según explicó, algunos de los tradicionales beneficios de los empleados del sector eléctrico fueron derogados con las nuevas normas.

Entre ellos, citó la caída del pago a destajo por la falta de financiamiento (fruto a su vez de la falta de medios), la escasez de fuentes que permitieran la distribución de utilidades y la escasez de dinero para mejoras tecnológicas que aliviaran la carga laboral. Como consecuencia de todo ello, las condiciones laborales no han hecho más que empeorar. Pero también se ha eliminado la asignación para la compra de alimentos y los trabajadores que dis­ponían de una oferta diferenciada, están total­mente desprotegidos si se tienen en cuenta los altos precios aprobados".

El sindicato que lidera, afirma el texto, ha planteado 12 acciones para recuperar la moral de sus trabajadores y evitar las bajas constantes, pero a la hora de concretarlas parecen más bien teóricas. Se trata del "establecimien­to de un sistema de atención y seguimiento con las direcciones administrativas para el mejora­miento gradual y sistemático de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, la rea­lización de chequeos de emulación con la fre­cuencia requerida, la revisión y evaluación de los Convenios Colectivos de Trabajo y el pago por alto desempeño".

El texto, que agrega que deberá pasar el tiempo para ver la eficacia de estos planteamientos, añade que en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes sí se está haciendo algo visible e inmediato: un nuevo sistema para incrementar el salario, pero del que ni da detalles ni se conoce cómo está funcionando.

Los trabajadores del sector eléctrico están sometidos a un estrés constante debido a la situación que atraviesa el Sistema Energético Nacional y los constantes esfuerzos que deben realizar, con menos manos, en toda la Isla. Este domingo el déficit volvió a tener unos números elevados, hasta 513 megavatios en el horario pico, a las 7 de la tarde.

La población de la zona oriental vivió cuatro apagones prolongados en 10 días entre el 13 y el 22 de febrero y su malestar se refleja en las redes sociales. "Arribamos al mes de marzo de 2023 igual al marzo de 2022. ¡Por favor, usen la empatía, pónganse en el lugar de los de centro oriente! Usen la inteligencia. Llevamos un año sin descanso, sin tranquilidad, porque los días de diciembre y enero que no faltó la electricidad, el estrés, el susto de que si se iba o la quitaban aún estaban presentes. Busquen ayuda de expertos del mundo si es que aquí no la tenemos, no seamos tan orgullosos y autosuficientes e ineficientes", clama una clienta a quien la mayoría de usuarios da la razón.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, adelantó hace dos semanas que se intentaría amortiguar la situación para media Isla a partir de marzo con el regreso de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Mayarí (Holguín) y el traslado al sur de una de las ocho patanas situadas al norte de la Isla. Pero casi nadie espera que ningún parche dé resultados a estas alturas y el calor ya está al acecho.

