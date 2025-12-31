Un tren choca con una ambulancia en un paso a nivel en Artemisa

Las imágenes muestran a la ambulancia, del sistema de Apoyo Vital Avanzado de Artemisa, con daños visibles en el lateral.

El accidente ocurrió en la Línea Oeste y no hubo lesionados, según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba

La Habana/Un accidente entre un tren de pasajeros y una ambulancia ocurrió este martes en el municipio de Candelaria, provincia de Artemisa, sin que se reportaran lesionados, según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

De acuerdo con una nota oficial divulgada por la entidad ferroviaria, el hecho tuvo lugar alrededor de la 1:00 p.m., en el kilómetro 64,0 de la Línea Oeste, cuando el Tren Extra No. 47, que cubría la ruta La Habana–Pinar del Río, colisionó con una ambulancia en un paso a nivel que da acceso a la localidad de La Quebrada. La locomotora involucrada fue la 38269, y el convoy transportaba tres coches de pasajeros.

El tren había salido a las 9:00 a.m. desde la estación 19 de Noviembre, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, y avanzaba con normalidad cuando se produjo el impacto. Según las investigaciones preliminares, el conductor de la ambulancia intentó cruzar la vía antes de que el tren pasara, pero el vehículo sufrió una falla mecánica, quedando inmovilizado sobre los rieles.

Las imágenes del lugar del accidente muestran a la ambulancia, identificada como parte del sistema de Apoyo Vital Avanzado de Artemisa, con daños visibles en el lateral, detenida sobre la línea férrea, mientras varios agentes y trabajadores ferroviarios evaluaban la escena. A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron heridos ni entre el personal médico ni entre los pasajeros y la tripulación del tren.

La nota oficial precisa además que la locomotora, los coches y la infraestructura ferroviaria no sufrieron afectaciones, lo que permitió una rápida recuperación del servicio. Autoridades del gobierno local, representantes del sector ferroviario y efectivos del Ministerio del Interior acudieron al sitio y coordinaron las labores para despejar la vía. Como resultado, la circulación ferroviaria pudo restablecerse a las 3:05 p.m., poco más de dos horas después del accidente.

Este suceso se suma a una serie de incidentes recientes en la red ferroviaria cubana, ocurridos en un contexto de deterioro de la infraestructura, escasez de recursos y frecuentes indisciplinas en los pasos a nivel. En los últimos meses, el país ha registrado descarrilamientos y colisiones que han puesto en evidencia los riesgos asociados al sistema ferroviario, tanto por fallas técnicas como por errores humanos.

Un caso reciente fue el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Villa Clara, ocurrido a finales de junio, que obligó a suspender el servicio en esa ruta durante varias horas. Según reportó 14ymedio, ese accidente reavivó las críticas sobre el estado de las vías, la antigüedad del parque ferroviario y la falta de señalización adecuada en numerosos tramos del país.

En agosto pasado, el tren nacional Guantánamo-La Habana descarriló en un tramo cercano a la carretera de las Cuevas de Bellamar, en Matanzas. Siete coches se salieron de la vía, cuatro de los cuales quedaron completamente separados del resto del convoy. A pesar de la magnitud del hecho, solo se reportaron tres lesionados leves entre los más de 820 pasajeros que viajaban a bordo.

En los pasos a nivel sin barreras automáticas, la escasa visibilidad y la costumbre de intentar cruzar “antes de que pase el tren” son factores de alto riesgo. / Unión de Ferrocarriles de Cuba/ Facebook

En ese caso, las autoridades reconocieron que "el impacto fue severo en la infraestructura vial" y, aunque la hipótesis preliminar apuntó al mal estado de la vía férrea como causa principal, no se emitió un informe oficial sobre posibles responsabilidades. Se calcula que el 67% de las vías y el 40% de las infraestructuras necesitan mantenimiento en el país.

Especialistas y usuarios coinciden en que los pasos a nivel sin barreras automáticas, la escasa visibilidad y la costumbre de intentar cruzar “antes de que pase el tren” continúan siendo factores de alto riesgo. En zonas rurales o de acceso comunitario, como el cruce hacia La Quebrada, estos peligros se agravan por la circulación de vehículos de emergencia y transporte pesado, muchas veces afectados también por problemas mecánicos.

La Unión de Ferrocarriles de Cuba lamentó lo ocurrido este martes y ofreció disculpas a los viajeros por los inconvenientes ocasionados.