La Fiscalía pide hasta 30 años de cárcel para tres cubanos por lanzar cócteles molotov

Un hombre y dos mujeres fueron juzgados, en una fecha no precisada, por haber lanzado cócteles molotov y colgado carteles "contrarrevolucionarios" contra entidades estatales en La Habana, según una información divulgada la noche de este domingo por los medios oficiales. La Fiscalía pide para los tres acusados 30, 25 y 20 años de cárcel al aplicarse en este caso la Ley contra el Terrorismo, que incluye, recordó el Noticiero Estelar, "la pena de muerte".

Los acusados son "responsables en concepto de autores por la comisión de hechos constitutivos de delitos por actos cometidos con artefactos explosivos o mortíferos, agentes químicos o biológicos, u otros medios o sustancias, así como de propaganda enemiga, ambos delitos recogidos en el Código Penal", explica el redactor en la información, ofrecida el Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras varios activistas permanecían incomunicados en sus casas.

Entre los hechos juzgados está el incendio del Archivo del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana –que se produjo el 31 de julio de 2022– y el "ataque" a la sede provincial de los Comités de Defensa de la Revolución, donde presuntamente una persona resultó lesionada y se colocaron carteles "contrarrevolucionarios".

El señalado como principal cabecilla de los hechos es Lázaro García Ríos, quien confesó haber sido captado por un grupo autodenominado La Nueva Nación Cubana en Armas

El señalado como principal cabecilla de los hechos es Lázaro García Ríos, quien confesó en un video para Razones de Cuba, del vocero del régimen Humberto López, haber sido captado por un grupo autodenominado La Nueva Nación Cubana en Armas (NNCA), que reivindicó la autoría del hecho en un video difundido en redes sociales en el que una voz indicaba: "Esto no es un accidente, esto es fuego contra la dictadura".

El contacto de García Ríos era, presuntamente, un cubano residente en EE UU, Willy González, mientras que realizaron pagos y recargas a los acusados, siempre de acuerdo con la información oficial, otros dos miembros de la NNCA, Alfredo González y el conocido influencer Manuel Milanés. Este último fue, además de quien divulgó en redes el video reivindicando el incendio de la sede del tribunal, nuevamente señalado este sábado por López en su programa sobre presuntos "actos de sabotaje en la Isla" y está en la Lista Nacional de Terroristas publicada en la Gaceta Oficial el jueves pasado.

La presidenta del Tribunal Provincial de Centro Habana afirmó en el Noticiero de Televisión Cubana que el ataque contra la sede "realmente conmocionó el sistema de tribunales". "No podemos decir otra cosa, porque no estamos acostumbrados a que en nuestro país, donde los jueces caminamos por las calles, donde montamos en una guagua, donde somos parte del pueblo, estamos en una cola... Recibir este tipo de tratamiento, nosotros no estamos acostumbrados ni es lo que normalmente ocurre en nuestro país", lamenta la magistrada

Según la información de los medios oficiales está acreditado que los encausados recibieron "una recarga a sus teléfonos celulares", así como pagos de 8.000 y 2.000 pesos (unos 66 o 16 dólares al cambio oficial de 120, que se estableció en aquel momento) realizados por los tres cubanos radicados en el exterior "evidencia de que ellos son terroristas que lo que quieren es desestabilizar la tranquilidad ciudadana y el orden", añade el video.

Sobre el ataque a la Dirección Municipal de la Dirección Provincial de los CDR, la Policía obtuvo como prueba, según detalló "frascos de pintura negra, que también se usó para la confección de los cócteles molotov".

"No es la primera vez que terroristas desde Estados Unidos intentan desestabilizar el orden constitucional de Cuba. En este caso, los involucrados fueron preparados y ejercieron una labor de inteligencia"

"No es la primera vez que terroristas desde Estados Unidos intentan desestabilizar el orden constitucional de Cuba –insiste la magistrada–. En este caso, los involucrados fueron preparados y ejercieron una labor de inteligencia mediante el estudio de los lugares y la planificación de su actuar. Les repito algo: Cuba es y será un estado socialista de justicia social. Eso es así, eso no va a cambiar y no vamos a permitir que situaciones como estas proliferen en nuestro país", remata el video.

La emisión del programa anoche sigue a varios días en los que desde los medios oficiales se insiste en que se preparan varias acciones "contrarrevolucionarias" que coincidan con el fin de año, entre ellas una huelga de médicos "instigada" por activistas contrarios al régimen y residentes en el exterior, según las autoridades. En la misma línea está la presunta detención de un cubano que vive en EE UU y que supuestamente llegó a las costas de Matanzas en una moto acuática con un cargamento de armas y municiones que, según las imágenes presentadas, eran tres pistolas y un pequeño lote de balas.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.