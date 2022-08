Una madre de trillizos reclama a Díaz-Canel por su desinterés por los cubanos pobres

Yurisleidis Remedios Lemes, madre de trillizos y residente en Santiago de Cuba, ha publicado un duro video en su cuenta de Facebook en el que denuncia que no tiene servicio de gas licuado para cocinar la comida de sus hijos. En poco más de diez minutos, la joven santiaguera arremete también contra Miguel Díaz-Canel y el modelo político cubano.

"Soy aquella madre de trillizos que tanto le ha pedido al Gobierno que por favor me ayude con la situación del gas de los niños", así inicia su denuncia esta residente en Micro 10 del Distrito José Martí en la capital santiaguera. La mujer lleva años exigiendo que se le brinde el servicio de gas licuado pero hasta el momento todas sus gestiones han sido infructuosas.

Este miércoles en la mañana, Remedios Lemes visitó la sede del gobierno local y una funcionaria le aseguró que su caso había pasado a la estatal Unión Cuba Petróleo (Cupet). Sin embargo, esa misma mañana le entregaron un documento rechazando su solicitud porque "las contrataciones para el gas liberado han sido paralizadas por déficit de cilindros en el país" y solo se restablecerán "cuando estén creadas las condiciones".

Tenga conciencia con esta madre y mande a que me den el gas. Yo sé que a usted no le interesa lo que le pase a las madres cubanas, pero ya no puedo más"

"¿Díganme cuál es la condición que debe tener este país y en qué año me van a dar el gas?", cuestiona la joven madre, quien detalla que ante la falta del servicio debe cocinar con carbón, algo que le agrava su padecimiento de asma. La mujer interpela directamente a Díaz-Canel: "Tenga conciencia con esta madre y mande a que me den el gas. Yo sé que a usted no le interesa lo que le pase a las madres cubanas, pero ya no puedo más".

"Me duelen los pulmones. Si no me dan el gas me voy a tirar para la calle con mis hijos y voy a cocinar con leña frente al Gobierno", advierte la joven y agrega que "este Gobierno está fallido porque ni gas le puede dar a esta madre de trillizos". Remedios Lemes explica que sus hijos tienen problemas de salud que se agravan con la situación de estrecheces que vive la familia.

Ante las posibles acusaciones contra ella por hacer esta denuncia, la santiaguera es contundente: "A mi nadie me está pagando nada. Si me pagaran yo no estaría hablando tanto y saliera a comprar comida", subraya. "Si no me quieren ayudar al menos sáquenme de este país de mierda con mis hijos, que nosotros tampoco queremos estar aquí", reconoce.

La mujer lamenta que con los sucesivos apagones al refrigerador de su casa se le quemó la máquina: "Con este calor mis hijos no pueden tomarse ni un vaso de agua fría". Díaz-Canel, usted no tiene corazón. Usted se hace el bobo, que no sabe nada de lo que está pasando pero usted lo sabe todo", denuncia. "Venga y mande la policía, mande a quien le dé la gana que ya no aguanto más".

Remedios Lemes asegura que ella tiene un cilindro propio de gas licuado, algo que ya había informado a las autoridades, por lo que no comprende que le nieguen el servicio alegando que faltan envases en el país. En tono desesperado vaticina: "Yo sé que me van a meter presa y me van a dar palos por las costillas como están haciendo en Nuevitas, le van a dar palo a mis hijos, pero yo me voy a tirar para la calle con ellos".

"Ya esto es demasiado, compartan este video las madres aguantonas de Santiago de Cuba. ¡No aguanten más!"

La mujer arremete también contra las tiendas en moneda libremente convertible. "Ayer pasé por La Piedra y allí había de todo tipo de confituras y de todo. No había casi nadie para comprar y yo estaba mirando por el cristal y pensando cuándo mis hijos van a poder comerse un caramelo, una confitura. Yo sí no tengo a nadie afuera que me mande un dólar".

"Ya esto es demasiado, compartan este video las madres aguantonas de Santiago de Cuba. ¡No aguanten más!", termina gritando Yurisleidis Remedios Lemes en el video que en pocas horas ha sido ampliamente compartido en Facebook y también a través de WhatsApp, un fenómeno similar al ocurrido con una grabación de Amelia Calzadilla en junio pasado.

En esa ocasión, la joven madre residente en La Habana, la emprendió contra las autoridades también por los altos precios de la electricidad y las penurias diarias que enfrenta para dar de comer a sus hijos.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.