Trump dice que Estados Unidos podría llegar "muy pronto" a un acuerdo con Cuba

El mandatario añade que se centrará en la Isla cuando acabe la guerra en Irán

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que "muy pronto" podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su Administración se centrará en la Isla una vez que termine el conflicto con Irán.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", aseguró el mandatario.

"Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", matizó.

Las declaraciones se producen dos días después de que Miguel Díaz-Canel confirmara, el pasado viernes, que ambos países dialoganpara “identificar áreas de cooperación”, “concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países" y "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos".

"Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", matizó

Esas negociaciones habían sido adelantadas desde inicios de año por Trump, pero las autoridades de la Isla insistieron en que todo lo que se dialogaba con EE UU eran cuestiones cotidianas sobre fronteras, narcotráfico e inmigración.

El pasado viernes, Díaz-Canel indicó que "no ha sido ni es práctica del liderazgo de la Revolución Cubana, responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema". Además, atribuyó la discreción a que se trataba de un tema "muy sensible", que se conduce con "seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento".

El mandatario añadió que este lunes se anunciarían algunas medidas concretas que se espera –por las escasas pistas que dio en la rueda de prensa– que tengan que ver con la posibilidad de que los cubanos en el exterior inviertan en Cuba. El encargado de detallarlas es Oscar Pérez-Oliva, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, además de sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro. En la declaración de Díaz-Canel del pasado viernes estuvo presente el nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro El Cangrejo, señalado por la prensa estadounidense como intermediario de las conversaciones.

La Habana se encuentra en una posición muy delicada ante esta negociación, sobre todo desde la caída de Nicolás Maduro y el bloqueo del envío de petróleo, impuesto por Washington en enero pasado. Además, las protestas se han convertido en un suceso cotidiano ya, noche tras noche.

Trump ha amenazado insistentemente en las últimas semanas con tomar control de la Isla, ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas".