Trump reanuda el bloqueo naval contra Irán y agrava la escalada militar

El humo se eleva desde una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Dubái en medio del conflicto.

Teherán responde con nuevos bombardeos en la región y amenaza con impedir cualquier intervención estadounidense en Ormuz

Miami/El bloqueo naval de Estados Unidos a los barcos que entren o salgan de puertos iraníes se reanudará este martes por orden de Donald Trump, informó el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom), que aseguró que dará apoyo a las embarcaciones que cumplan con las disposiciones de Washington.

“Por instrucción del comandante en jefe, las fuerzas del Comando Central de EE UU (Centcom) reanudarán el bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 14 de julio a las 4:00 p.m., hora del este (20:00 GMT)”, señaló el organismo, con sede en Florida, en un comunicado.

El Ejército subrayó que las fuerzas del Centcom “harán cumplir el bloqueo contra los barcos que se dirijan a los puertos y zonas costeras de Irán o zarpen de ellos”, aunque aseguró que seguirá “apoyando el flujo del tráfico a través de las aguas regionales para todos los buques que no violen el bloqueo”.

"Por instrucción del comandante en jefe, las fuerzas del Comando Central de EE UU (Centcom) reanudarán el bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 14 de julio"

El anuncio se produjo horas después de que Trump informara de que restablecerá el bloqueo naval contra Irán y de que Washington cobrará un 20% por proteger a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, en medio de la nueva escalada del conflicto.

El Centcom recomendó a “todos los marinos” mantenerse atentos a los Avisos a los Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses cuando operen en el golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz, por donde antes del estallido de la guerra, el 28 de febrero, transitaba una quinta parte del petróleo mundial.

El organismo añadió que, durante la primera fase del bloqueo, entre el 13 de abril y el 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques, inmovilizaron nueve embarcaciones que desobedecieron las órdenes y facilitaron el paso de más de 50 barcos comerciales con ayuda humanitaria.

La guerra se ha recrudecido desde la semana pasada, cuando Trump dio por terminado el acuerdo marco de alto el fuego que había firmado con la República Islámica el 17 de junio, tras los continuos ataques de Teherán contra los buques que navegan por el estrecho de Ormuz.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses emplearon por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento de submarinos y embarcaciones

También este lunes, el Centcom informó de que las Fuerzas Armadas estadounidenses emplearon por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento de submarinos y embarcaciones en la base naval iraní de Bandar Abbas.

El mando militar añadió que las fuerzas estadounidenses atacaron durante el fin de semana unos 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques de guerra.

El Ejército iraní advirtió este lunes de que no permitirá “bajo ninguna circunstancia” que Estados Unidos “interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz”, en respuesta al anuncio de Trump sobre el restablecimiento del bloqueo naval.

Este lunes Teherán bombardeó Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington que albergan bases militares estadounidenses.

En medio de la escalada del conflicto, Trump informó en Truth Social de que ofrecerá un discurso este lunes a las 21:00, hora del este (01:00 GMT del martes).