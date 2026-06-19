Trump ve "posible" una operación como la de Venezuela: "Cuba está a un salto de EE UU"

La pregunta sobre Cuba llegó inmediatamente después de que Trump afirmara que Estados Unidos está “dirigiendo Venezuela”.

El presidente de EE UU asegura que Marco Rubio desempeña un papel central en la política hacia La Habana

La Habana/Donald Trump considera “posible” que una operación estadounidense en Cuba se desarrolle de forma similar a la incursión militar que permitió la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente de Estados Unidos dejó abierta esa posibilidad durante una entrevista concedida este jueves a The Axios Show.

“¿Ve usted que la operación en Cuba se desarrolle de manera similar?”, le preguntó el periodista Marc Caputo, en referencia al dispositivo estadounidense que culminó con la detención del mandatario venezolano en enero. “Posiblemente. Es posible”, respondió Trump.

La pregunta sobre Cuba llegó inmediatamente después de que Trump afirmara que Estados Unidos está “dirigiendo Venezuela” junto con las autoridades que permanecen en el país. El presidente justificó inmediatamente su respuesta por la cercanía geográfica de Cuba y Venezuela, en contraste con la distancia que separa a EE UU de Irán, escenario de otra de las operaciones militares que reivindicó durante la conversación.

“Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa bonita”

“Bueno, hay otra cosa. Esos lugares están cerca. En cambio, si uno mira a Irán, es un viaje muy largo. He volado a esa zona varias veces, por motivos que no tienen relación con esto, pero son 18 horas de vuelo, es mucho tiempo. Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un salto”, afirmó.

El mandatario también comparó los recursos de Cuba y Venezuela. “Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa bonita”, declaró, reduciendo los atractivos económicos de la Isla a su territorio y su litoral.

Tras hablar de una posible operación, Trump aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, desempeñará un papel central en la política hacia La Habana. “Vamos a hacer que Marco se involucre con Cuba. Cuba tiene muchísimas ganas de hablar”, dijo.

Al ser interrogado sobre el fuerte respaldo que recibe entre los cubanoamericanos, Trump afirmó que aproximadamente el 95% de esa comunidad había votado por él. “Los quiero”, agregó después de que Caputo mencionara que una parte importante de su base política se encuentra entre los exiliados cubanos.

Axios informó que Trump se negó a establecer un calendario para una eventual acción sobre Cuba y se limitó a decir que su posición sigue siendo “flexible”. También aseguró que Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y uno de los principales defensores de una política de máxima presión contra el régimen de La Habana, está “muy involucrado”.

“Vamos a hacer que Marco se involucre con Cuba. Cuba tiene muchísimas ganas de hablar”

El propio medio recordó que Trump no ha autorizado una invasión y que, al menos públicamente, ha expresado su preferencia por una transición pacífica hacia una Cuba libre. Sin embargo, sus palabras constituyen una de sus alusiones más directas a la posibilidad de reproducir en la Isla el esquema aplicado en Venezuela.

En la entrevista, Trump volvió a presumir de la rapidez de la operación contra Maduro. “Mire a Venezuela. Todo terminó en 48 minutos”, afirmó. Más adelante insistió en que las tropas estadounidenses entraron en condiciones meteorológicas menos favorables de lo previsto y que la misión concluyó en ese mismo tiempo, pese a que Venezuela contaba con numerosos soldados.

La comparación llega después de varias informaciones sobre los preparativos de Washington ante un posible colapso del régimen cubano. A finales de mayo, Axios reveló que Washington había analizado distintos planes de respuesta militar para un escenario de caos en la Isla, que algunos funcionarios consideraban posible desde este verano.

La Administración ha intensificado entretanto la presión económica y política sobre La Habana, con la intención declarada de privar al régimen de recursos. La captura de Maduro y la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela han agravado la crisis energética cubana, caracterizada por apagones prolongados, escasez de combustible y una fuerte contracción de la actividad económica.