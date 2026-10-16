El trumpista Vic Mellor explica por qué es "agente" del Ministerio del Interior y habla con 'El Cangrejo'

El candidato republicano al Congreso por Rhode Island dice que quiere “hacer oír la voz del Gobierno cubano” en EE UU para propiciar un acercamiento entre los dos países

Madrid/A tres semanas de unas elecciones en las que sus posibilidades de ganar rondan el 7%, el candidato republicano por el 2º distrito de Rhode Island, el trumpista Vic Mellor, ha ofrecido una extensa entrevista al diario Washington Examiner en la que ahonda en sus viajes a Cuba y expone su plan para romper con el discurso de los legisladores cubanoamericanos de línea dura en EE UU.

"He tenido cero contacto con cualquiera del Gobierno cubano desde que me fui", dijo Mellor en la larga conversación, que se produjo el lunes y fue publicada este jueves. Los únicos nexos que defiende mantener son los que su equipo de campaña tiene para el envío de ayuda humanitaria. Este octubre ha enviado a las iglesias cubanas "suficiente comida para alimentar a 6.000 niños durante dos meses. La idea de que la gente piense que traicionaría a mi país simplemente me deja perplejo".

La polémica en torno a Mellor surgió apenas comenzado julio, cuando trascendió que el republicano se registró el mes anterior como agente extranjero del Gobierno cubano ante el Departamento de Justicia de EE UU y declaró haber realizado dos viajes a La Habana con el fin de promover a Rhode Island –el estado más pequeño del país– como socio preferente ante un futuro cambio político en la Isla. En aquellas visitas cenó con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto preferido de Raúl y conocido como El Cangrejo.

“Raulito es la figura designada por la Administración de Trump en la jerarquía de La Habana”, señaló Mellor, que remarcó además que El Cangrejo no está ni acusado ni sancionado por el Gobierno estadounidense. “Es legal hablar de negocios con él. Si Cuba tomara el camino de Venezuela, con el viejo régimen en su sitio bajo un virrey estadounidense, El Cangrejo sería el hombre adecuado al que conocer”.

“Raulito es la figura designada por la Administración de Trump en la jerarquía de La Habana”, señaló Mellor, que remarcó además que El Cangrejo no está ni acusado ni sancionado por el Gobierno estadounidense

Mellor no escondió sus intenciones. El 27 de mayo su propio equipo de campaña anunció que estaba invitado para viajar a la Isla y así lo haría, para buscar "socios comerciales y empleo para los habitantes de Rhode Island". Dos días después estaba en Cuba, cargado de ayuda humanitaria que repartió entre varias iglesias, y reunido con El Cangrejo, foto incluida.

Fue antes de viajar por segunda vez a la Isla cuando se inscribió como agente cubano, de acuerdo con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Fara). El sujeto del que se declaraba agente era el Ministerio del Interior y la Dirección General de Seguridad Personal; su funcionario de contacto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

"En algún momento se van a abrir a los negocios", dijo en una entrevista publicada el 15 de julio. "No puedo expresar la oportunidad que es estar aquí para poner el primer pie. Va a haber cientos de miles de millones de dólares fluyendo hacia Cuba, y alguien va a reconstruirla. ¿Por qué no pueden ser los habitantes de Rhode Island quienes lo hagan?", clamó.

A día de hoy, sostiene que sus encuentros en Cuba no se han materializado en nada, que si se registró como agente no fue más que por recomendación de su abogado y no porque lo sea. Más allá de eso, reivindicó estar poniendo dinero de su bolsillo para defender los intereses de sus conciudadanos. "No hay nada más allá de eso, no".

Mellor alega que la precaución está basada en su proximidad con el teniente general retirado Michael T. Flynn, ex director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y primer asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump en 2017. El militar, que durante la transición había hablado con el entonces embajador ruso, no informó debidamente de esas conversaciones, un hecho que tuvo no pocas consecuencias, ya que el FBI terminó investigándolo sobre la posible colusión entre el mandatario y Rusia, entre otras cosas.

Trump indultó en 2020 a Flynn, que ya estaba arruinado por los gastos en su defensa. Mellor argumenta que durante su primera cena con El Cangrejo estaban presentes personas del Ministerio del Interior y que, como no habla español y conocía de primera mano el caso de Flynn, tuvo la “precaución” de registrarse en base a Fara, un planteamiento que el Washington Examiner no solo no comparte, sino que discute ampliamente en el texto.

"No lo sé. Quizás porque había trabajado con el general Flynn pensaron que tenía acceso y que tenía al presidente en marcación rápida, y no es así"

El republicano, que se declara anticomunista, no rehuyó ni se molestó con la pregunta de si creía que La Habana había intentado utilizarlo. "No lo sé. Quizás porque había trabajado con el general Flynn pensaron que tenía acceso y que tenía al presidente en marcación rápida, y no es así".

Al contrario, Mellor explica que la reunión con El Cangrejo fue cosa suya. "Conozco a un tipo que conoce a un tipo que potencialmente puede conseguirte una cita con Raúl Castro, el nieto", dijo, sin revelar quién era el contacto. "Pensé que había una oportunidad para el estado de Rhode Island y la aproveché. Aunque no estaba seguro de si llegaría al propio Raulito, finalmente ocurrió. "Él habló casi todo el tiempo, principalmente sobre planes para reformar la gobernanza”, indica.

"Creo que le caí bien por lo abierto y descarado que fui", dice Mellor, que aconsejó a Rodríguez Castro que asumiera que lo primero era lograr un acuerdo con Marco Rubio o el propio Trump. Después, ellos mismos propiciarían la llegada de las empresas.

El Washington Examiner insiste numerosas veces en que es un error o un sinsentido registrarse bajo Fara y hacerlo como parte del Ministerio del Interior si solo se trataba de hablar de posibles negocios con El Cangrejo. Además, cuestiona que se pueda mantener esas reuniones con altos mandos del régimen sin que se le exija nada a cambio. “¿Tuvo algún quid pro quo con los cubanos?”, pregunta el periodista, que, ante la negativa, reitera: “¿Le tentaron con oportunidades de negocio?” “Sí, indirectamente.Dijeron algo como: 'Oye, tenemos mucho por construir aquí. Necesitamos empresas como la tuya aquí. Necesitamos gente que sepa lo que hace'", admitió, aunque aseguró no haber mordido el anzuelo.

Lo que sí hizo el republicano fue adjuntar una propuesta al régimen –realizada con inteligencia artificial, según declara ahora– para “combatir el discurso de los congresistas cubanoamericanos de línea dura”. Los documentos se titularon Partner with Cuba Engagement Brief (Informe de compromiso de asociación con Cuba) y How We Respond (Cómo Respondemos), que el medio considera un proyecto propagandístico para influir en el público estadounidense a favor del Gobierno cubano.

El documento aconseja que no se usen las palabras 'régimen', 'dictador' o 'Estado fallido', entre otras. “Elijamos nuestras propias palabras: 'liderazgo', 'la próxima generación', 'el pueblo cubano'"

El documento defiende, con ejemplos reales, que los congresistas de Florida han instaurado un vocabulario que ha moldeado durante décadas la visión de los estadounidenses sobre la Isla: apagones, escasez, colapso, crueldad del régimen… Frente a esto, el informe indica que no es necesario discutir los hechos, pero sí cambiar el marco de referencia para que Cuba vuelva a tener una imagen positiva ante un futuro distinto.

El documento aconseja que no se usen las palabras 'régimen', 'dictador' o 'Estado fallido', entre otras. “Elijamos nuestras propias palabras: 'liderazgo', 'la próxima generación', 'el pueblo cubano'".

Además, se pide a La Habana que participe de forma proactiva en esto y se respete la alianza. "El Gobierno cubano tiene, por muchas razones prácticas, casi ninguna voz en la conversación de redes sociales que está moldeando cómo los estadounidenses ven a Cuba. Vamos a cambiar eso", dice la propuesta de Mellor, "no atacando las voces de la línea dura, sino modelando algo completamente diferente en cada respuesta que demos".