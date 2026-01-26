En Las Tunas premian a los "Héroes del Trabajo" con créditos para comprar paneles solares

Sancti Spíritus/A las tres de la madrugada de este lunes en Sancti Spíritus tuvieron que estar en pie. A esa hora las autoridades dieron tregua al apagón, y muchos vecinos aprovecharon el breve regreso de la electricidad para cocinar.

“El carbón está perdido y el petróleo también”, cuenta Yanet, una espirituana con dos niños cansada del calendario de cortes de energía para su barrio. “Un galón de petróleo está rondando los 2.000 pesos”, refiere, corroborando la inflación del combustible en el mercado informal debido a la escasez, más agudizada desde la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero.

Un comentario se extiende por el barrio: “Se va a poner peor la cosa, algunos hablan sobre el bloqueo total y que ahora sí que no va a entrar una gota de petróleo”.

“Aquí las mipymes sacaron a la venta unas cocinitas pequeñas de petróleo, y los más afortunados estaban escapando del carbón con eso”, dice Miguel, otro residente en Sancti Spíritus, ratificando el testimonio de Yanet. “Digo los más afortunados, porque cuestan entre 15.000 y 20.000 pesos, en dependencia del modelo, pero ahora el petróleo escasea y está muy caro”.

“Aquí las mipymes sacaron a la venta unas cocinitas pequeñas de petróleo, y los más afortunados estaban escapando del carbón con eso”

Ser autosuficiente energéticamente es una tabla de salvación, lo cual explica el nuevo premio del gobierno de Las Tunas para trabajadores destacados de “sectores priorizados”, como la educación o la salud: poder comprar –nada gratis– paneles solares con facilidades de pago. La iniciativa, informa Periódico 26, prevé la venta de un total de 584 sistemas fotovoltaicos y la instalación paulatina “gracias a un programa de venta” gestionado por la filial de Copextel en esa provincia.

Los kits se ofrecen en dos modelos: uno de 800 vatios y otro de 1.200, “con precios diferenciados”. La distribución depende de los trabajadores designados por cada organismo. “El proceso se activa una vez que Copextel recibe de los organismos rectores los listados oficiales y aprobados de los beneficiarios”, explica al diario provincial Ailín Yaneisy Rodríguez Castillo, gerente comercial de la entidad, quien añade que puede emplearse cualquier método de pago.

La nota, que no indica los precios a los que se venden los sistemas, reconoce que “el costo total puede representar un desafío para algunos”, por lo que Copextel ha establecido un mecanismo de crédito. El proceso tampoco es sencillo, según se desprende de las palabras de Rodríguez Castillo: “La empresa entrega una prefactura y el solicitante debe presentar dos codeudores. Una vez aprobado el préstamo, el monto se deposita en la tarjeta del cliente, quien debe regresar a nuestras oficinas para formalizar el pago”.

La instalación al menos, eso sí, corre a cargo de Copextel. Con la habitual prosa exagerada, se cita a la directora de la Oficina Nacional para el Control y el Uso de la Energía (Onure), Maritza González Llorente, que expresa que “la provincia tiene la misión de garantizar que cada cliente beneficiado reciba su equipo, pues se trata de directivos y trabajadores ejemplares de los organismos priorizados, además de cuatro Héroes del Trabajo. El seguimiento incluye comprobar el grado de satisfacción de las familias con estos sistemas, que representan un beneficio directo para la calidad de vida de cada uno de ellos”.

Como consecuencia de los apagones, y tal como reconocen las autoridades, hay en la capital cubana unas 80.000 personas sin servicio de agua

Los funcionarios dejan entrever, no obstante, que puede que haya trabajadores que ni siquiera consigan el crédito, pues la condición de dos codeudores es sine qua non. Si se da ese caso, dice González Llorente, la condición de trabajador ejemplar no conlleva un regalo, todo lo contrario: “Se otorga la posibilidad a otro cliente que cumpla con los requisitos, garantizando así la ejecución del financiamiento”.

El diario oficial destaca los beneficios que aportan estos sistemas, como “la reducción del consumo de la red eléctrica, el aprovechamiento de una fuente limpia y sostenible, la optimización de los recursos institucionales y el impacto positivo tanto en el plano económico como ambiental”, pero se guarda del inconveniente: solo generan energía en horario diurno y cuando no hay nubes.

Este lunes, mientras tanto, los apagones seguirán sin dar tregua. La Unión Eléctrica (UNE), en su parte diario, reconoció que ayer se afectó el servicio las 24 horas del día. El máximo déficit fue más del previsto, consta en la nota oficial, por “una demanda mayor” y por la salida de dos unidades de la termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo, la Renté, en Santiago de Cuba.

A ellas se unen la parada por avería o mantenimiento de una unidad en la CTE Mariel, otra en Santa Cruz, dos en la central Carlos Manuel de Céspedes, dos en Nuevitas y otra más de la Felton.

La UNE sigue sin publicar datos de la falta de combustible, como solía hacer antes, pero refiere que “existen limitaciones en la generación térmica que mantienen 450 MW fuera de servicio”.

Para el horario pico pronostican una demanda de 3.250 MW y tan solo una disponibilidad de 1.293 MW. La afectación real será de 1.987 MW, es decir, apenas habrá disponible un 39% de lo necesario.

Como consecuencia de los apagones, y tal como reconocen las autoridades, hay en la capital cubana unas 80.000 personas sin servicio de agua. “El estado del sistema electroenergético afecta directamente el abasto de agua a la población. Aun cuando haya personas que tengan el servicio eléctrico, les falta el agua, pues desde donde se bombea puede existir una afectación. Esto provoca que tengamos que hacer correcciones y adaptaciones del horario para cumplir con los ciclos correspondientes”, dijo Yosvani Rubí Bazail, director general de Aguas de La Habana, en declaraciones recogidas por la prensa provincial.

En la última semana, dice la nota de Tribuna de La Habana, “se registraron retrasos de hasta 10 horas respecto al horario original programado, además de daños en equipos mecánicos y electrónicos como consecuencia de las variaciones de voltaje”.