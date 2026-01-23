El litro de gasolina alcanza los 750 pesos en La Habana y hasta 1.200 en Holguín

La Habana/La capital cubana vivió este jueves una jornada negra, literalmente. Diana, una estudiante habanera de segundo curso de veterinaria, se pasó el día sin comer. Ya no queda gas en su casa, donde convive con sus abuelos que son dos ancianos, cuenta a 14ymedio. “Dicen que sonaron calderos. Yo no tenía fuerzas para oír ni para tocar una cazuela, pero ganas no me faltan”, dice la muchacha. “Para colmo, tuve examen hoy, con hambre, porque llega el momento en el que pan no llena, y tampoco es tan barato”. Y lamenta: “No sé a dónde va esto, pero estoy cansada”.

Irma, una promotora de anuncios en Facebook de 40 años, enumera su calvario: “Se va la corriente y la conexión desaparece. Agarré catarro saliendo al balcón buscando cobertura y tendiendo de noche, porque la ropa se acumula, y cuando llega la corriente es corre, lava, haz arroz, plancha el uniforme del niño”. La mujer cuenta que su hermana, costurera, se jala de los pelos porque no puede tener luz para trabajar. “Le ponen la corriente una hora en toda la jornada, si sigue la cosa así, va a tener que dormir de día y trabajar de noche. Y lo más malo es que parece que a quienes tú sabes no les importa”.

“Aquí la gente vive como puede. Muchos saltan comidas y baños, se resignan”, refiere un vecino de Guanabacoa. “Ayer los calderos sonaron en varias zonas de aquí, y bien alto. Habrá que ver cuando llegue el calor, y a todo esto se suma la falta de sueño”.

En las calles de noche, iluminadas con candelas en las que se cocina a las puertas de las casas o con la lumbre de un cigarro, hay vecinos que se lo toman con todo el humor que pueden. “No tengo luz, no tengo jabón”, dice casi cantando una muchacha, con melodía de Juan Gabriel, que sigue: “No tengo dinero ni nada que dar”.

Varios municipios de la capital reportaron más de nueve horas a oscuras, como en Marianao, donde a las 3 de la tarde quitaron la corriente y a medianoche seguían sin luz. En el barrio de La Güinera, en Arroyo Naranjo, los vecinos denunciaron hasta 13 horas sin electricidad y en La Lisa se hicieron protestas con calderos. “Acabo de confirmar por videollamada que pusieron la corriente unos minutos después de la manifestación... Así que, a buen entendedor, ya saben”, dijo el periodista Mario Pentón.

Mercedes y Antonio, dos jubilados que viven solos, tuvieron que preparar el martes unos chícharos a las 11 pm, cuando llegó la corriente después de 14 horas. “Era para volverse loco”, dice el hombre, contador cuando estaba en activo –su mujer fue médico–. Sin embargo, “el miércoles el apagón fue peor”.

La escasez de combustible se observa también en las gasolineras. Desde el 10 de enero, el sistema Ticket no proporciona la lista de las 24 gasolineras abiertas en el sector este de La Habana, lo que podría indicar que están todas cerradas. Sí siguen dando la lista del sector oeste: este jueves quedaban 5 abiertas de las 14 que hay.

Mientras tanto, en el mercado informal el combustible sube de precio a ritmo vertiginoso. En Holguín, reportan fuentes locales, el litro de gasolina alcanza los 1.200 pesos y la lata de petróleo, hasta 15.000. En La Habana, algunos usuarios aseguran hallar el litro de gasolina por la izquierda a 1.000 pesos, aunque en la mayoría de los lugares se pide entre 700 y 750. En Sancti Spíritus es donde puede encontrarse el producto más económico: cinco litros de “petróleo para el fogón”, explica un vecino, salen entre 1.850 y 1.900 pesos, es decir, entre 370 y 380 el litro.

La situación no afloja y el barco en el horizonte se disipa. En un extraño giro de los acontecimientos, el Mia Grace, el petrolero que se dirigía a Cuba desde Togo para entregar unos 314.500 barriles de diésel o 280.500 de fueloil –según el experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón– ha cambiado su ruta. Los datos de geolocalización que esta semana anunciaban su salida desde el puerto de Lomé con llegada prevista a La Habana para el 4 de febrero, se han modificado.

El barco, con bandera de las Islas Marshall, aparece ahora frente a las costas de Guinea tras haber salido el 13 de enero de Takoradi (Ghana) y con destino a Río Haina (República Dominicana), donde debe llegar el 2 de febrero. Se desconoce por qué ha cambiado la ruta detectada el pasado lunes por Piñón, que alertó del destino del petrolero y dijo a 14ymedio que podía tratarse de una “compra al contado” de la estatal Cubametales, sancionada por EE UU, “a través de un intermediario europeo”.

El experto señaló que “Togo no refina petróleo, pero exporta petróleo refinado y cuenta con una amplia infraestructura de logística y tránsito marítimo”. Ahora, el origen apunta a un puerto de Ghana, que se ubica a unos 500 kilómetros de distancia de Lomé.

Lo más significativo es que desde esta semana la UNE ha dejado de informar del déficit por tipo de energía

La industria del petróleo ghanesa se ha consolidado en los últimos años como una de las más florecientes, junto con la del oro, aunque aún sigue siendo una potencia media del crudo africano, sobre todo si se compara con Libia, Nigeria o Argelia. Este último país, que mantiene excelentes relaciones con Cuba, ha aportado una pequeña cantidad de petróleo a la Isla, pero solo en torno a dos millones de barriles anuales, el equivalente a 18 días de consumo nacional.

Después de que este jueves en la hora pico se rozara un déficit de 2.000 megavatios (MW) –muy por encima de los 1.775 MW anunciados–, este viernes se prevé una cantidad similar. Oficialmente, la Unión Eléctrica (UNE) ha previsto 1.970 MW, pero incluso en la hora media se están arrojando cifras escandalosas, con 1.200 MW de afectación. El dato es hasta insólito en un contexto en el que los parques solares están funcionando correctamente, ya que este jueves los 49 generaron 3.186 MWh, con 711 MW como máxima potencia entregada. Con estos datos basta para hacerse a la idea de qué ocurriría si ni siquiera estuvieran aportando.

Y es que las centrales termoeléctricas entran y salen como si pasaran el día metidas en una puerta giratoria. Este jueves, los post de la empresa eléctrica anunciando disparos fueron tan numerosos que los usuarios no podían más. “Todos esos disparos van directo al pueblo, muchas gracias por su eficiencia”, respondía amargamente uno. Los anuncios de “fuera de línea” y “entra al sistema” se multiplicaron hasta generar algún comentario más jocoso, dentro de la desesperación. “El que atiende el perfil de la UNE debe disfrutar su trabajo, trabaja más que todos los demás en su empresa. Increíble la incapacidad que hay”, apuntaba otro.

Lo más significativo es que desde esta semana la UNE ha dejado de informar del déficit por tipo de energía. Este mismo viernes, el detalle indica que hay averías en las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, 5 y 6 de Nuevitas, y 2 de la CTE Felton. Mientras que en mantenimiento están la 2 de la CTE Santa Cruz del Norte y la 4 de la CTE Carlos Manuel 466 MW fuera de servicio en la generación térmica. Pero hay ausencia absoluta del dato de faltante por combustible, una cifra que se lleva aportando meses y que supera los 1.000 MW por lo general.