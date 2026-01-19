Ante el recrudecimiento de la crisis energética, Cuba busca petróleo en África

Madrid/Un petrolero con bandera de las Islas Marshall, Mia Grace, salió este lunes de Lomé, capital de Togo, y llegará a La Habana el próximo 4 de febrero. El movimiento, advertido a 14ymedio por el experto en energía de la Universidad de Texas Jorge Piñón, muestra cómo, ante la presión ejercida por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro sobre el petróleo de Venezuela, principal proveedor de combustible a la Isla en los últimos 25 años, Cuba está intentando buscar suministro en otros lares, en este caso, África.

Piñón aventura que puede tratarse de una “compra al contado” de Cubametales, estatal dedicada a la importación y exportación de petróleo sancionada por EE UU, “a través de un intermediario europeo”. De igual manera, el especialista dice que no se conoce con certeza la calidad de la carga, pero especula que podría tratarse de diésel o fueloil. “Togo no refina petróleo, pero exporta petróleo refinado y cuenta con una amplia infraestructura de logística y tránsito marítimo”, detalla.

Teniendo en cuenta la capacidad del buque, 50.000 toneladas, y el calado que Piñón observa en las páginas de monitorización de barcos, explica: “Parece que no está completamente cargado”. El Mia Grace podría llevar o bien 314.500 barriles de diésel o bien 280.500 de fueloil, calcula el experto.

Este domingo se vivió una nueva jornada de oscuridad levemente interrumpida en toda la Isla

Las semanas que faltan para que llegue ese cargamento tienen visos de ser dramáticas. Este domingo se vivió una nueva jornada de oscuridad levemente interrumpida en toda la Isla. En su parte de hoy, la Unión Eléctrica (UNE) reconoció que el servicio se vio afectado la jornada anterior “durante las 24 horas”.

Así lo reportan cubanos de la capital y de la provincia. La Habana permaneció apagada casi en su totalidad desde la tarde de ayer. “Nos quitaron la luz 14 horas seguidas”, protesta una vecina de El Vedado. En Sancti Spíritus, el corte fue ligeramente más leve, de 10 horas, pero igualmente desesperante. “Sin embargo en las calles se ven personas con uniforme de campaña, supongo que por el Estado de Guerra ese, que no creo que sea por los americanos, sino por la electricidad y para reprimir al pueblo cuando tengan que apagar todo”, lamenta un vecino espirituano.

El déficit alcanzado este domingo en el horario pico, de 1.943 megavatios (MW), fue mayor del previsto por la salida del sistema de una unidad de la central termoeléctrica (CTE) Mariel –que ya tenia otro bloque averiado– y a una demanda “real” que también “superó las previsiones”. La aportación “significativa” de las renovables que señala la UNE en su comunicado –473 MW– solo se dio en las horas del mediodía, al tratarse de los parques solares.

Además de las averías en la CTE Mariel, se encuentran fuera de servicio dos unidades de la central Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos), una de la Felton (Holguín), otra en la Antonio Maceo (la Renté, en Santiago de Cuba) y otra en la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte (Mayabeque).

La mayor parte de las centrales de generación distribuida –101 de las más de 150 que existen en el país– están afectadas por falta de combustible, lo mismo que ocurre con la parada de la patana de Melones, y 156 MW adicionales están “indisponibles por falta de lubricante”. Así las cosas, se espera para este lunes, otra vez, una alta afectación: para una demanda máxima de 3.280 MW, solo habrá disponibles 1.405 MW –es decir un déficit de 1.875 MW–, que acabará dando una afectación real de 1.905 MW, casi el 60% de lo necesario.

El negro panorama no lo soluciona ni siquiera otros socios de La Habana, como México, que en los últimos días mandó el petrolero Ocean Mariner, procedente de Veracruz (México), con 80.000 barriles de crudo. Este mismo lunes, el digital Animal Político revela que el Gobierno de Claudia Sheinbaum exportó productos petroleros en 2025 a la Isla por un valor de 10.000 millones de pesos mexicanos (556 millones de dólares), cuatro veces más, señala el diario mexicano, que la Administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La comparación venía al caso por las explicaciones que dio la actual presidenta mexicana el pasado 7 de enero a la pregunta sobre el valor de lo exportado por Pemex a Cuba. “No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular”, aseveró Sheinbaum en la conferencia matutina de aquel miércoles. “Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, unas son contratos, otras son ayuda humanitaria, incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba”. Sin embargo, no aportó cifras concretas, con la promesa de darlos “más tarde”, pues la petrolera estatal estaba elaborando “la tendencia histórica desde hace varios años”.