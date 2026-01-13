EE UU no impedirá que México suministre petróleo a Cuba

El 'Ocean Mariner', con capacidad de 83.000 barriles, forma parte de la flota que va y viene entre la Isla y México

Madrid/El Gobierno de Estados Unidos no impedirá que México suministre petróleo a Cuba, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, en una entrevista con la cadena CBS.

A pesar de las palabras del presidente Donald Trump, que el domingo dijo en sus redes sociales que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero", el funcionario afirmó que la política será "permitir" que México siga llevando crudo a Cuba.

Además, otro funcionario dijo a la cadena, bajo anonimato, que la Administración no busca que el Gobierno colapse, sino que "abandone su sistema comunista".

Estados Unidos considera, afirma este funcionario, que un corte o embargo total a Cuba sería un "shock para la ya sobrecargada y decrépita red eléctrica", que mantiene déficits superiores a los 1.500 megavatios (MW) casi a diario. Este mismo lunes estaba prevista para la hora pico una afectación de más de 1.700 MW y la principal causa era, como ya es habitual, la falta de combustible, que dejó fuera de servicio 1.020 MW.

Estados Unidos considera, afirma este funcionario, que un corte o embargo total a Cuba sería un "shock para la ya sobrecargada y decrépita red eléctrica"

"La condición económica de Cuba es grave", señaló el funcionario a CBS News, a la que recordó que la isla ha estado vendiendo petróleo venezolano a China para obtener algo de liquidez. Con la caída de Nicolás Maduro, tras el ataque de EE UU el pasado 3 de enero, la incertidumbre era total sobre si EE UU permitiría que se le siguiera llegando crudo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mantuvo una conversación este lunes con su homólogo estadounidense en la que conversaron sobre temas de seguridad, solo días después de que Trump amenazara con atacar por tierra a los cárteles mexicanos. “Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales a primera hora.

Poco después, preguntada durante su conferencia matutina, Sheinbaum se ofreció como “vehículo de comunicación” entre Estados Unidos y Cuba, un tema que, según ella misma aclaró, no formó parte de los asuntos abordados.

“Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente”, aseguró.

Trump había dicho el domingo que había conversaciones con Cuba y que pronto se sabría más, pero horas más tarde, Miguel Díaz-Canel aseguró que actualmente no existen esos contactos, salvo las habituales conversaciones que ambos Gobiernos mantienen en temas migratorios.

"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE UU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", añadió.

No obstaculizar los envíos de petróleo desde México podría ser un mecanismo de EE UU para forzar a unas negociaciones en las que, a la luz de los comentarios de los funcionarios, el Gobierno cubano debería abrirse a una eventual democratización y/o apertura económica.

No obstaculizar los envíos de petróleo desde México podría ser un mecanismo de EE UU para forzar a unas negociaciones en las que, a la luz de los comentarios de los funcionarios, el Gobierno cubano debería abrirse a una eventual democratización

Este 9 de enero llegó al puerto de La Habana el petrolero Ocean Mariner, con alrededor de 85.000 barriles de combustible procedentes de Veracruz en lo que es el primer envío de crudo de Pemex de este año a Cuba.

En 2023, las exportaciones ascendieron a unos 16.000 bpd de petróleo y derivados (por valor de unos 300 millones de dólares). En 2024, la colaboración subió hasta los 20.100 bpd, un 20% más (aunque los derivados bajaron un 18%), con un valor conjunto estimado en 600 millones de dólares.

Entre enero y septiembre de 2025, México suministró a la Isla –a través de la filial de Pemex Gasolinas Bienestar– en torno a 19.200 barriles diarios a Cuba, repartidos, de acuerdo con documentos oficiales, en 17.200 de crudo y 2.000 de derivados. El experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, estima que en los 13 primeros meses de la Administración de Sheinbaum (entre octubre de 2024 y noviembre de 2025) el promedio fue de 8.700 barriles diarios.

Sheinbaum ha manifestado en más de una ocasión que todos los Gobiernos precedentes al suyo han suministrado petróleo a la Isla, incluyendo los de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, y que el compromiso con Cuba es "histórico", no ideológico.