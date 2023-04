"Hasta los turistas se quedan botados en la carretera porque no hay combustible en Cuba"

Marta y Manuel, dos españoles que este Viernes Santo llegaron a La Habana con el vuelo de Air Europa, traspasan la puerta del aeropuerto internacional José Martí y se topan con una explanada a oscuras llena de gente que intenta mostrar su cartel con el nombre de algún turista. La piquera de taxis está vacía. La falta de combustible golpea hasta el estratégico sector turístico y la pareja de madrileños se pasa dos horas esperando por un vehículo que los lleve a La Habana Vieja.

"Así no se puede recuperar el turismo", sentencia el empleado que gestiona la piquera. El hombre llama una y otra vez por su teléfono móvil a los posibles taxistas que alivien la larga cola que se ha ido formando tras la llegada del vuelo europeo. Pero la respuesta que recibe es casi la misma: "no tengo combustible". Después de una media hora, un Citröen amarillo llega ante la fila de viajeros desesperados. "Este es mi último viaje porque lo que me queda de gasolina no me alcanza para otro", sentencia.

Varios turistas apuran el paso para subirse a los ómnibus que los llevarán a Varadero y otros balnearios. "Estamos haciendo los viajes para dejar a los clientes en los hoteles pero hemos tenido que recortar las excursiones", explica un conductor que empieza a leer una lista de apellidos británicos para confirmar los viajeros que trasladará en su vehículo. "Desde hace casi un mes solo tenemos combustible para traslados desde y hacia el aeropuerto", subraya.

Al otro lado de la calle, también en penumbras, los conductores de varios vehículos privados colocan el equipaje de los turistas en los maleteros y se gritan entre ellos las coordenadas de dónde encontrar combustible. "Por la gasolinera de Santa Catalina ni pases que está seca, tampoco tiene nada la de Boyeros y Ayestarán aunque me dijeron que vieron una pipa descargando hace una hora en la de G y 25".

La información, más valiosa para llenar el tanque del vehículo que el dinero mismo, ha creado redes de solidaridad entre choferes que, además de pasarse la voz de dónde ha llegado el suministro, se ayudan en las colas ante los servicentros, que pueden durar días. "Somos cuatro taxistas y nos turnamos para hacer la cola, al que le tocó la semana pasada ya no le toca esta. No tendríamos vida si cada uno tuviera que estar todo el tiempo en esto", explica un joven que arrienda un carro a la Empresa Taxi-Cuba.

"Los turistas que llegan no saben esto y algunos rentan un carro para ir a provincia, luego se quedan botados en la carretera porque no pueden llenar el tanque", advierte a 14ymedio el conductor. "Al principio los carros de turismo tenían prioridad pero si no hay gasolina qué puede importar que tengas prioridad. Si no hay no hay, no la pueden inventar".

Marta y Manuel lograron, después de una larga espera, subir a un vehículo rumbo a una casa privada de renta en el casco histórico de La Habana. "¿Podemos quedar para mañana hacer una excursión a la Ciénaga de Zapata?", indagaron con el taxista. La propuesta de pago, una interesante cantidad de euros, hubiera sido absolutamente irresistible hace unos meses, pero el conductor declina. "No puedo, esta es la última gasolina que me queda. Mañana tengo que ocuparme de conseguir más y eso me va a llevar todo el día o toda la semana".

Entre los taxistas circula el rumor de que los problemas de combustible se solucionarán el día 18. En marzo, la agencia británica Reuters anunció el envío de un cargamento de petróleo desde Venezuela que iba a ser el más grande que se recuerda en mucho tiempo. El petrolero Nolan, de bandera panameña y sancionado por EE UU, estaba en el puerto venezolano de San José cargando 1,53 millones de barriles (400.000 de fueloil y 1,13 de petróleo pesado) con destino a Cuba.

Aunque el barco debía llegar a finales de marzo, la escasez, visible en las gasolineras de la Isla, hace sospechar que el supertanquero haya llegado con retraso o la descarga ha sido lenta. Los radares de posición ubicaron al Nolan por última vez en las costas del occidente de África, pero de eso hace ya 111 días y es conocido que los tanqueros sancionados viajan con el transpondedor apagado para ocultar su ubicación. La opositora venezolana María Corina Machado afirmó la pasada semana que el petrolero estaba en el puerto de Antilla, en Holguín, según una aplicación satelital.

Pero los efectos de la falta de combustible no solo los notan los turistas y los cubanos que desean llenar su depósito. Los apagones ya están de regreso y la televisión nacional anuncia que este lunes se prevé una jornada "compleja". Ayer domingo, el déficit alcanzó los 368 megavatios (MW) en torno a las 20:20, coincidiendo con el horario pico. Aunque la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) asegura que "este fin de semana logró cubrir la demanda", no son pocos los cubanos que se han quejado de más de tres horas sin corriente en distintos puntos de la Isla.

"Anoche aquí hubo apagón desde las 10:27 pm hasta un poco más de la 1 am. No pude descansar bien, y hoy enfrentarnos al día a día para ver cómo se sobrevive", lamentaba una cienfueguera. "Acabo de ver el parte y en el horario diurno no deben existir afectaciones, sin embargo en Remedios hay un déficit de 9 a 3 de la tarde", añadía otra.

Para hoy, la UNE ya cuenta con un déficit de 200 MW en el horario diurno, pero se prevé que falten 550 MW en el pico. En su comunicado, el monopolio eléctrico habla de escasez en la generación distribuida por "averías y mantenimientos", corrigiendo la información proporcionada en televisión, en la que se decía que la falta de disponibilidad se debe a "problemas" en la distribución del combustible, que aún no llega.

"No tienen petróleo porque no lo compran y el que compran no lo pagan. Punto final", zanja un usuario al leer la previsión del día.

Mientras tanto, las labores de recuperación de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas siguen adelante tras el accidente que costó la vida a dos personas este viernes e hirió a dos más cuando quedaron atrapados por el colapso de una pared de siete metros de altura mientras limpiaban el hollín en la chimenea de la central. La Guiteras es la mayor termoeléctrica del país, pero el pasado año permaneció más días fuera de servicio que produciendo energía.

