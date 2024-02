Ucrania sitúa entre 400 y 3.000 el número de mercenarios cubanos al servicio de Rusia

La Habana/La madre de Raibel Palacio Herrera, un cubano de 21 años reclutado por Rusia que murió la semana pasada en Jersón, al sur de Ucrania, denunció que su hijo fue usado como "carne de cañón" por el Ejército ruso. Entrevistada por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), Danelia Herrera, residente en La Habana, aseguró que "matarán a todos" los que, como su hijo, viajaron a Moscú en busca de mejores condiciones de vida y acabaron alistándose en las tropas invasoras.

Palacio fue alcanzado por un dron ucraniano mientras trataba de hacerse un torniquete para contener el sangramiento de una herida en su pierna, precisa WSJ. Herrera, que vive en condiciones penosas en un "cuartucho de madera" en las afueras de la capital, recuerda vivamente su reclutamiento.

El joven y otros tres vecinos –amigos suyos– abordaron en noviembre un vuelo a Rusia buscando un modo de "salir de la miseria de la Isla". Los selfis que se tomaron los cuatro cubanos dan fe del "entusiasmo" que sentían por el viaje. Le ofrecían 2.200 dólares de salario mensual, refiere la mujer, una cantidad que el joven jamás hubiera soñado ganar en la Isla.

Su muerte es el primer deceso de un cubano en la guerra contra Ucrania que se ha podido documentar hasta ahora

"Después de cinco meses, le iban a dar un pasaporte y la ciudadanía para mí", contó Melisa Flores, pareja de Palacio. Su muerte, confirmada el martes pasado por la cadena Univision, es el primer deceso de un cubano en la guerra contra Ucrania que se ha podido documentar hasta ahora.

Citado por el WSJ, el diplomático Ruslan Spirin, representante de Ucrania en América Latina y el Caribe, estima que hay otros 400 soldados cubanos al servicio de Rusia. "Nos tomamos ese asunto muy en serio", aseguró Spirin. Otras fuentes, señala el diario, calculan números más altos. Es el caso del diputado ucraniano Maryan Zablotskyi, que sitúa el número entre 1.500 y 3.000.

Además, hay mercenarios de la República Centroafricana, Serbia, Nepal y Siria, y voluntarios –si bien su número va en picada– de otros países, incluyendo Estados Unidos. El WSJ explica que el contingente cubano es uno de los más numerosos y que la debacle económica de la Isla facilita que cada vez más jóvenes quieran probar suerte en el frente de combate. Si sobreviven, tienen las esperanzas puestas en la recompensa de Moscú.

Univisión explicó que Palacio fue contactado por una mujer rusa, que costeó el viaje y le ofreció como pago unos 200.000 rublos, el equivalente a 2.200 dólares. Le prometieron este dinero a cambio de trabajos de construcción, pero, denunció entonces la familia, en realidad lo engañaron y lo enviaron al frente de batalla.

Además, hay mercenarios de la República Centroafricana, Serbia, Nepal y Siria, y voluntarios de otros países

"Esa gente lo que nos está es estafando. Nosotros pensamos una cosa y nos salió otra", mandó el propio Palacio Rivera en un audio a su esposa quien asegura a cámara: "Le habían dicho que ellos iban para la guerra, pero que no iban a combatir ni nada, que era para abrir trincheras".

La pareja tiene dos niñas, una de ellas recién nacida, a quien su padre ya no pudo conocer. La familia reside en condiciones precarias en el municipio de Songo la Maya, en Santiago de Cuba.

"Yo lo que quiero saber es dónde me tienen a mi hijo, dónde me lo tienen, porque me dijeron que me iban a mandar el cuerpo, que iban a contactar con la Embajada cubana en Rusia, con la Embajada rusa aquí, y no vemos nada claro", declaró la madre del joven.

Danelia Herrera mostró a Univisión los mensajes recibidos por otro joven llamado Gilberto Herrera Shuman el pasado sábado, en los que se lee: "Con un dolor inmenso debo informarle que hoy nos trajeron la noticia de que Raibel fue alcanzado por un dron resultando en su fallecimiento. Mi más sentido pésame y el de todos los compañeros que estamos aquí". En sus redes, Herrera Shuman consigna que es un cubano de La Habana y vive en la ciudad de Vysókoye, en el sur de Rusia.

El pasado 9 de enero, el youtuber Alain Paparazzi aseguró que había fallecido con 26 años, también en el frente, Yansiel Morejón, ex boxeador natural de Santa Clara. Los familiares del joven no respondieron a este diario, pero sí otro allegado, que explicó vía redes sociales que la versión "oficial" que está dando el entorno de Yansiel Morejón es que murió "de un paro [cardiaco]", aunque "realmente murió en la guerra".

El viaje de Palacio, en noviembre, se produjo dos meses después de que el régimen cubano detuviera a 17 personas por pertenecer a una "red de trata de personas", intentando desligarse así del reclutamiento de nacionales para combatir del lado ruso en la guerra de Ucrania.

