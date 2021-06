Menos del 1,5% de la población cubana ha recibido la vacuna completa

Los candidatos vacunales cubanos no tienen aún luz verde pero siguen acumulando páginas y páginas de propaganda. El Ministerio de Salud Pública publicó este martes un comunicado sobre el desarrollo de Soberana 02 y de Abdala, en el que asegura que han sido administradas un total de 2.882.587 dosis en la Isla.

Sin embargo, la mayoría ha recibido una sola dosis (1.745.588 personas) y 952.364 individuos han recibido una segunda. Solo un porcentaje ínfimo, menos del 1,5%, ha completado el ciclo de las tres dosis recomendadas (157.625 personas). Los datos oficiales no especifican qué cantidad de cada uno de los dos fármacos fueron administrados.

El informe incluye a los 149.364 participantes en los ensayos a los que se les aplicó algún candidato vacunal, no el placebo, a pesar de que los protocolos exigen no hacerlo mientras los órganos regulatorios no hayan aprobado el medicamento. En este caso, lo último que autorizó el Centro para el Control Estatal de Medicamentos (Cecmed) fue, en abril, la fase 2 de los ensayos con Soberana Plus en pacientes convalecientes y, un mes antes, la fase 3 de los ensayos con Abdala.

Un artículo en la prensa oficial, que se finca en una excusa no pedida, revela en realidad las dificultades de los candidatos cubanos para hacerse un sitio en las revistas internacionales

La mayoría de las dosis aplicadas, 2.313.435, corresponden a la intervención sanitaria masiva aprobada en mayo, sin precisar los territorios, y 419.788, al estudio de intervención realizado en marzo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. De ninguna de estas intervenciones hay aún un balance analítico.

No han terminado los estudios y sigue sin haber publicación científica examinada por pares, otro de los pasos requeridos antes de la aprobación de una vacuna. Este lunes, un artículo en la prensa oficial, que se fundamenta en una excusa no pedida, revela en realidad las dificultades de los candidatos cubanos para hacerse un sitio en las revistas internacionales.

"Quien me diga que los investigadores cubanos ya empezamos a llorar y a decir que nos cuesta trabajo publicar no conoce los tremendos científicos que tenemos", dice el texto publicado en Cubadebate, que reconoce: "Los editores nos piden hacer experimentos que no tenemos, es verdad, pero haremos otros, los convenceremos con elementos científicos del valor de nuestros resultados".

A pesar de todo ello, el mandatario Miguel Díaz-Canel promocionó el comunicado del Ministerio de Salud en un tuit y calificó los números de "proeza".

Frente a ello, continúa el alza de contagios en la Isla, con más de un millar de casos diarios desde hace más de un mes y un promedio de 10 muertes por día.

Al respecto, Díaz-Canel se refirió este lunes a la persistencia de un grupo de provincias "inestables" en los reportes diarios. "¿Dónde está la inestabilidad? Cada vez que empiezan a entrar en un momento de mejores resultados, vienen los eventos institucionales o los comunitarios, asociados casi siempre a chapucerías", dijo, y recalcó: "Hay que combatir la chapucería, hay que erradicar la chapucería".

El último reporte oficial arroja 1.156 nuevos positivos a la enfermedad y ocho fallecidos. El total acumulado de contagios se eleva a 151.259 y el de muertos, a 1.033.

