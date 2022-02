Se van de Cuba dos juristas acosados por la Seguridad del Estado

El activista cubano Fernando Almeyda se sumó este fin de semana a la lista de opositores que están dejando la Isla. Tras pedir un visado humanitario a España que no le fue concedido, el excoordinador de Archipiélago decidió irse a Serbia, país que actualmente no requiere visado para los cubanos, aunque su intención no parece ser permanecer en el país balcánico, según se desprende de una entrevista publicada por Cubanet este lunes.

Almeyda, que participó en las protestas del 11 de julio y después se sumó al colectivo Archipiélago – que abandonó tras la abrupta salida de Cuba de Yunior García Aguilera–, argumenta que nunca tuvo intención real de desarrollar su carrera profesional en la Isla y ya desde que se graduó como abogado quería exiliarse para no ser parte del sistema. El activista destaca que su posición laboral lo llevó a carecer de dinero, lo que retrasaba a la vez su marcha.

Su salida definitiva se produce ahora, debido a que, asegura, lleva meses sufriendo la represión, el acoso, la persecución y las amenazas de la Seguridad del Estado. "Yo tenía mucho miedo, un miedo atroz, e incluso intenté buscar una forma de huir y solicitar asilo, pero siempre después del 15N, nunca antes", explica. Lo ocurrido con la Marcha Cívica por el Cambio y las detenciones que se produjeron lo llevaron a agilizar sus trámites e iniciar la solicitud de visado humanitario a España en diciembre, documento que se concede solo en casos de emergencia y que le fue denegado.

Almeyda decidió viajar a Europa, con un vuelo a Belgrado, donde no se plantea pedir asilo, sino la residencia temporal, lo que indica que su intención es viajar a otro destino, probablemente España

El opositor explica también en la entrevista cómo llegó al activismo a través del Movimiento San Isidro, al que atribuye la capacidad de romper con las formas clásicas de oposición en Cuba, que hasta 2018, expresa, eran cosas de partido políticos "a veces tendentes al extremismo y contrapuestas. El exilio estaba divorciado de la realidad cubana y los cubanos ni sabían lo que se decía o ni les importaba".

A continuación, el abogado hace un relato de los hechos que siguieron a la irrupción de la Policía en la sede del MSI, la protesta del 27N y las manifestaciones espontáneas de julio, en las cuales participó, llegando a recibir una pedrada. En ese momento, afirma, ya estaba en el punto de mira de la Seguridad del Estado.

Almeyda sostiene que desde que tomó la iniciativa de salir de Cuba estuvo en la "semiclandestinidad", aunque no se escondía del todo y asistió a algunas actividades públicas.

A la salida de Almeyda hay que añadir la del también jurista Julio Antonio Fernández Estrada, con destino hasta el momento desconocido. Profesor de la Universidad de La Habana en el año 2016, el abogado fue expulsado por sus textos críticos con el poder y actualmente colaboraba con varios medios de prensa independiente.

"Hoy se fue de Cuba, donde no lo dejaban trabajar desde hace años, un gran amigo, una de las mejores personas que conozco y un intelectual que sacrificó su carrera por su civismo. Suerte donde quiera que vayas querido Julio Antonio Fernández Estrada. Cuba no te pierde porque siempre estará en tu pensamiento y en tu corazón", ha comentado la historiadora Alina Bárbara López Hernández.

