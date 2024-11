Una vecina de la víctima confirma un nuevo feminicidio en La Habana

Madrid/La confirmación del asesinato de Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, ocurrido el pasado lunes en La Habana, eleva a 42 la cifra de feminicidios en Cuba en lo que va de año, según el registro que lleva 14ymedio. El crimen fue reportado en redes sociales el martes, y Martí Noticias lo confirmó este jueves con el testimonio de una vecina.

Según esta, el presunto feminicida intentó quitarse la vida y se encuentra detenido. “Él se entregó y está preso desde el mismo día. Él se entregó inmediatamente. En su casa se agredió con un cuchillo”, declaró a Martí Noticias la mujer, que conocía a la pareja.

“Tenían su relación tormentosa, pero bueno, él era un muchacho bastante tranquilo. No sé, no tengo idea de lo que pasó. Era su pareja, en las redes sociales le dicen su ex pareja, ellos a cada rato se fajaban, pero eran pareja”, detalló. Veloz Hernández fue interceptada por su agresor en plena calle, después de dejar a su hijo en la Escuela Primaria Reinel Páez, en el municipio habanero de Cerro.

"Ellos a cada rato se fajaban, pero eran pareja"

La página de Facebook La Tijera había publicado imágenes de la víctima tendida en el piso, informando del caso.

Este mismo jueves, 14ymedio acreditó el feminicidio de Yoannia Hernández, de 32 años, en Holguín. Un vecino de la víctima contó que el agresor, ex pareja de la joven, tenía antecedentes de violencia y la “chantajeaba”.

Hernández, que deja una niña de cuatro años huérfana, fruto de su nueva relación con un extranjero, había buscado asesoría legal para salir con su hija del país.

El anterior asesinato conocido es el de Tamara Carreras Martínez, de 57 años y vecina de Santiago de Cuba, el pasado jueves. Su pareja y presunto agresor fue atacado después por los vecinos de la zona.

Antes que ella, también en Santiago de Cuba, se confirmó el feminicidio de Yucleidis Morales.

El feminicidio de Yoannia Hernández la madrugada de este jueves tiene lugar dos días después de que el Comité de la ONU para la Discriminación de la Mujer (Cedaw) haya emitido sus observaciones sobre la Isla, en las que hay un apartado dedicado a la violencia de género.

Al respecto, el organismo pidió al Gobierno incorporar el delito de “feminicidio” en el Código Penal, para “crear conciencia y reconocimiento público”, “fortalecer las medidas para prevenir, enjuiciar y castigar a los autores de casos de violencia de género contra la mujer”, y establecer centros de acogida en todo el Estado, “incluso en colaboración con organizaciones de la sociedad civil”.