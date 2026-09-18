Un vehículo de la Embajada de Cuba en Londres acumula multas por 70.000 dólares y no las paga

El cargo de congestión se aplica a los vehículos que circulan por el centro de Londres durante las horas de mayor tráfico para reducir los atascos.

Madrid/Una matrícula diplomática asociada a la Embajada de Cuba en Londres acumuló 290 multas por un valor de 52.200 libras esterlinas –unos 69.700 dólares– entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, por no pagar el cargo de congestión para circular por el centro de la capital británica, según datos obtenidos por el medio local MyLondon mediante una solicitud de información pública.

Las multas fueron emitidas por Transport for London (TfL), la autoridad que gestiona el transporte de la ciudad. El llamado Congestion Charge es un pago diario que Londres cobra a los conductores por circular durante las horas de mayor tráfico, con el objetivo de reducir los atascos.

El cargo cuesta actualmente 18 libras al día y se aplica a los vehículos que transitan por la zona central de Londres entre las 7:00 y las 18:00 de lunes a viernes, y entre las 12:00 y las 18:00 los sábados, domingos y días festivos. No pagar el cargo conlleva una multa de 180 libras, que se reduce a 90 si se abona dentro de las dos primeras semanas y aumenta a 270 cuando transcurren 28 días sin pagar.

La Embajada de Cuba está situada en pleno centro de Londres y dentro de la zona sujeta al cargo de congestión, por lo que los vehículos diplomáticos que circulen por el área durante el horario de cobro deben abonar la tarifa. TfL no pudo precisar qué modelo de automóvil de la Embajada de Cuba acumula tantas multas y advirtió de que la misma matrícula también podría haber sido compartida entre distintos vehículos.

Para el 30 de septiembre de 2025, la Embajada de Cuba debía 3.088.520 libras –unos 4,13 millones de dólares–, según datos de TfL publicados por el Parlamento británico

El caso de esta matrícula forma parte de las deudas acumuladas por multas de tráfico de la misión cubana en Londres. Para el 30 de septiembre de 2025, la Embajada de Cuba debía 3.088.520 libras –unos 4,13 millones de dólares–, según datos de TfL publicados por el Parlamento británico. La cifra corresponde a cargos de congestión y multas acumulados desde que inició este sistema, en febrero de 2003.

La Embajada de Cuba no es la única que tiene deudas millonarias con las autoridades de transporte británico. “La mayoría de las embajadas en Londres paga el cargo, pero queda una minoría obstinada que se niega a hacerlo”, señaló un funcionario de TfL. Aquellas que se niegan consideran que se trata de un impuesto y que sus diplomáticos están exentos de pagarlo en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, TfL sostiene que los diplomáticos no están exentos de pagar el cargo de congestión, porque no lo considera un impuesto, sino el pago por un servicio, posición que coincide con la del Gobierno británico.

“La mayoría de las embajadas en Londres paga el cargo, pero queda una minoría obstinada que se niega a hacerlo”

Unas 146 misiones diplomáticas acumulan 165 millones de libras en cargos de congestión sin pagar, según cifras de TfL divulgadas en enero por The Standard. La Embajada de EE UU encabeza la lista, con unos 15,9 millones de libras –21,2 millones de dólares–, seguida por China, con 11,5 millones de libras –15,4 millones de dólares–, y Japón, con 10,9 millones –14,6 millones de dólares–.

Las autoridades británicas llevan años reclamando estas deudas. En agosto de 2024, TfL escribió a todas las embajadas con multas pendientes para instarlas a pagar y envió comunicaciones específicas a las misiones cuya deuda superaba las 100.000 libras. En abril de 2025, el Ministerio de Exteriores británico volvió a escribir a todas las misiones para recordarles su obligación de pagar y contactó directamente con las que mantenían mayores impagos.

MyLondon contactó a la Embajada de Cuba en Londres para conocer su versión sobre las multas, pero no había recibido respuesta al momento de publicar la información.