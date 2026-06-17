Los vehículos y el combustible contribuyen al fuerte aumento de las ventas de EE UU a Cuba

Las exportaciones de combustible se han multiplicado en pocos meses, sumando en abril más valor que en los tres meses anteriores juntos.

En los primeros cuatro meses del año, las compras de la Isla crecieron un 74% y alcanzaron más de 291 millones de dólares

Madrid/El permiso otorgado a las empresas estadounidenses para que vendan combustibles a los privados en Cuba está dejando pingües beneficios a los exportadores, que en los cuatro primeros meses del año ya han ingresado 24 millones de dólares. Los volúmenes de venta suben como la espuma, mes tras mes, y solo en abril doblaron lo obtenido en marzo, con más de 12 millones.

Según los datos facilitados por el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade), hasta el cuarto mes del año las mipymes privadas de la Isla compraron gasolina por 3,72 millones de dólares, diésel y otras mezclas por 8,24 millones, y lubricantes y aceites especializados por 470.714 dólares. El grueso del total se lo lleva el fueloil, con más de 11,13 millones, siendo Texas el origen principal de todos estos combustibles, aunque Miami también tuvo una participación significativa en el procesamiento de los envíos.

A finales de enero, cuando la Administración de Donald Trump autorizó este tipo de ventas por primera vez, el volumen ascendió a solo 87.746 dólares. De manera simultánea, entró en vigor el bloqueo petrolero que pesa sobre la Isla, momento en que la cifra empieza a crecer rápidamente, con 2,44 millones de dólares en febrero y 8.788.501 dólares en marzo. Abril representa una cuantiosa subida, por tanto, con 12.375.227 dólares.

Abril representa una cuantiosa subida, por tanto, con 12.375.227 dólares

Aunque se conoce el valor de las adquisiciones, lo que no está cuantificado es el volumen –la subida de precios también ha sido significativa estos meses, por la guerra con Irán–, pero el medio económico Bloomberg –sitúa en 3.300 los envíos totales a Cuba– menciona al menos 275 de gasóleo y 82 de gasolina, en su mayoría en los denominados isotanques. De acuerdo con sus cálculos, cada uno de estos cilindros de acero se debe montar en los bastidores de los contenedores de transporte y cada uno lleva un máximo de 150 barriles de combustible (23.848 litros).

La cantidad es, dice Bloomberg, “insignificante” en comparación con los envíos a granel en buques cisterna, que pueden transportar 250.000 barriles por travesía, un aspecto que señalaron las autoridades cubanas hace poco, denunciando que ese alivio existía, pero era insignificante y limitado solo a las mipymes.

El peso de estos 24 millones de dólares se nota –y mucho– en la cuenta general de las exenciones al embargo, que ha saltado gracias a los combustibles, pero sobre todo a la venta de autos, que funciona con una licencia concedida por la Administración de Joe Biden que la de Donald Trump nunca ha anulado. En los cuatro primeros meses de 2025, Cuba importó desde EE UU por valor de 167,6 millones de dólares, una cantidad en la que entran 119,2 millones de productos alimenticios –principalmente el pollo–, 1,2 millones en lubricantes de motor y 46,6 millones de vehículos, maquinaria y otros.

En cambio, en el mismo período del año actual, el total creció un 74%, para alcanzar 291,5 millones de dólares, con 134,7 millones en alimentos, 24 de combustibles y 132,8 de vehículos. Este apartado experimentó un verdadero boom, triplicando las cifras del primer cuatrimestre de 2025.

Los datos correspondientes a las exportaciones agrícolas y algunos bienes autorizados son más difíciles de analizar, ya que fluctúan tanto que la comparación depende de su referencia. Por ejemplo, si se tiene en cuenta este mismo primer cuatrimestre sí se advierte una subida, del 13%. En cambio, Cubatrade consigna un descenso del 12%, ya que incluye en la comparación algunos productos distintos.

En abril, Cuba adquirió productos agrícolas por 44 millones de dólares, mucho más de los 36.655.397 del mismo mes de 2025 y los 40.624.058 en 2024. Además, también subió la cantidad si se compara con marzo de 2026, cuando fueron 36.967.947 dólares. El volumen ha ido en ascenso desde enero, cuando EE UU incrementó las sanciones sobre Cuba. El valor de abril fue el más alto para este mes en 17 años y el cuarto más elevado en 25 años, aunque hay que descontar el alza de los precios.

De esos artículos, el pollo acumula más del 44% de las ventas, con sus distintas piezas en los tres primeros puestos de la lista, y supone un total de 19.480.875 dólares. Le sigue la harina de soya, que se utiliza mayormente para los piensos nacionales, por la que se pagó 4.554.552 dólares. El país suele importar unas 350.000 toneladas al año.

De esos artículos, el pollo acumula más del 44% de las ventas, con sus distintas piezas en los tres primeros puestos de la lista, y supone un total de 19.480.875 dólares

Otros productos adquiridos son el maíz (3.008.120 dólares), además de huevo, con una compra de 1.682.915 dólares; la carne de cerdo, con un gasto de 1.579.220 dólares, así como el arroz, con 828.846 dólares.

También se importaron desde EE UU otros productos vinculados a la crisis eléctrica, como paneles solares por valor de 299.861 dólares, y generadores eléctricos de diésel por 34.080 dólares, así como 16.800 dólares en preparados para manicura y pedicura.

La dependencia alimentaria de Cuba del exterior se ha ido incrementando en los últimos años, a la par que caía la producción nacional. Un ejemplo es el azúcar, antiguo motor de la economía del país y fuente de prestigio y divisas que hoy llega desde el exterior. En 2025, la Isla compró a EE UU por 14,9 millones de dólares, mientras que, en 2024, desembolsó 11,1 millones.

Cuba consumía 700.000 toneladas de azúcar al año y exportaba el resto, pero con la producción actual, el panorama ha cambiado radicalmente y desde al menos 2020, cada zafra que se realiza en la Isla es catalogada como la peor de los últimos 100 años.

En 2025, Cuba compró a EE UU por valor de 490.111.943 dólares, en tercera posición detrás de China y España. La Isla depende en más de un 80% de las importaciones para cubrir necesidades alimentarias básicas. Al país llegan arroz de Guyana, Vietnam o China, pasta de Turquía, sardinas enlatadas de Venezuela, granos de Portugal, entre otros.