“Aquí se vende químico”, el grito de los vecinos de Luyanó contra los traficantes de droga

La Habana/“Aquí se vende químico”, el cannabinoide sintético que está haciendo estragos en Cuba. La frase apareció pintada, en letras blancas de enorme tamaño, en el asfalto de la calle Pérez, en Luyanó, este domingo, dejando boquiabiertos a todos los vecinos que pasaban por delante a hacer alguna compra, pasear al perro o, simplemente, caminar. “Es un cartel grandísimo, eso coge como tres casas”, comentaban sorprendidos unos con otros.

Los residentes, entre divertidos y anonadados, discutían sobre la ocurrencia. Para la mayoría, quedaba claro que no podía ser una publicidad para atraer a clientes, sino de una denuncia para avisar a la Policía. “Eso es una actitud desafiante”, defendía Juan, que advertía de los “elementos” que viven en esa zona. “Por ahí la gente evita pasar”, confirma María, otra vecina. “Ahí ponen música alta, forman sus fiestas y generalmente se acaban formando broncas”.

“Yo conozco de vista a esa gente”, afirma Juan a 14ymedio, partidario de que la pintada es casi un anuncio. “Ahí lo que hay es tremendo elemento, pero aquí vende químico mucha gente. Unos lo hacen más discreto que otros, pero aquí viene gente, a ese pedazo de ahí,..”. Su vecina discrepa rotunda. “No. No lo creo. Para mí que cualquiera se ha metido ahí a denunciar, porque la gente tiene hijos. A ellos no les conviene llamar así la atención y que venga la Policía, porque además, aquí el que no está en la venta de químico está en venta ilegal de cualquier cosa…”.

Las horas pasaban sin que los agentes acudieran, prestos, como es habitual a borrar tan enorme desafío, aunque poco ayudó que fuera domingo

Las horas pasaban sin que los agentes acudieran, prestos, como es habitual a borrar tan enorme desafío, aunque poco ayudó que fuera domingo. Solo una semana antes había finalizado la cruzada del Gobierno contra los narcóticos, bajo el nombre de “Tercer Ejercicio de Prevención y Enfrentamiento a los Ilícitos de Drogas”, con un objetivo: “llegar al barrio con las acciones preventivas y de enfrentamiento, del trabajo en sistema de los factores comunitarios, de elevar la percepción de riesgo y el rechazo a las drogas, y lograr una mayor participación de la familia en la educación y protección de sus hijos”.

La circulación del químico no solo no baja, parece aumentar, a la vista de una población sorprendida por un fenómeno hasta ahora muy anómalo en Cuba. Juicios ejemplarizantes con altas penas de prisión, charlas y talleres en escuelas y colectivos sociales… todo ha sido poco para tratar de controlar el verdadero problema social y sanitario en que se están convirtiendo estas drogas de precios tan bajos como efectos impredecibles.

Horas más tarde, las letras seguían ahí, pero el misterio se había desvelado. “Ya sé lo que pasó”, afirma María. “Dicen que alguno lo pintó ahí porque no le interesaba que estuviera ahí ese negocio. Cada uno tiene aquí su sistema. Pero, ¿saben qué pasó? Que al momento se desaparecieron todos de ahí”, revela entre carcajadas. “Lo puso para que se fueran”, afirmaba. “Justicia ciudadana”.