La oposición venezolana critica el viaje de Diosdado Cabello a Cuba, donde "recibirá lineamientos"

La sorpresiva llegada a Santiago de Cuba de Diosdado Cabello, segundo hombre de Nicolás Maduro y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ha despertado suspicacias en la oposición de su país. Caracas, que mantiene a La Habana como principal aliado político, vive un momento de máxima tensión en vísperas de las elecciones de 2024, de ahí que los críticos del régimen denuncien que Cabello visita la Isla para recibir "lineamientos" para lidiar con los opositores.

"Cuba sigue moviendo los hilos en Venezuela, y mientras esos sea así, la lucha por la libertad debe darse en ambos países al mismo tiempo", denunció este martes Julio Borges, diputado opositor del Parlamento venezolano.

El también representante del partido Primero Justicia criticó que Cabello se pusiera "de rodillas frente a la dictadura cubana", para "congraciarse" y señalar públicamente que "los cubanos siguen mandando en Venezuela". Para Borges, "Maduro y su entorno son solo títeres" de La Habana, ante los cuales el alto cargo viene a rendir pleitesía.

Por su parte, el ex preso político y exiliado Jorge Vergara afirmó que Cabello necesitaba unas simbólicas "vacaciones en Varadero", tras organizar una temporada de "amenazas constantes" a la opositora María Corina Machado. Cabello "fue a planificar con sus jefes cubanos algún tipo de acto atroz para detener a María Corina y todo lo que ella está causando a nivel nacional", aventuró, tras pedir a los venezolanos "cuidar" a la ex diputada, para que no sucediera con ella lo mismo que con el cubano Oswaldo Payá, de cuya muerte, según un reciente informe de la Organización de Estados Americanos, es responsable el Estado cubano.

Cabello "fue a planificar con sus jefes cubanos algún tipo de acto atroz para detener a María Corina y todo lo que ella está causando a nivel nacional"

El periodista Alberto Ravell, por su parte, fue tajante: "Diosdado Cabello aterrizó en Cuba, donde recibirá lineamientos de la cúpula castrocomunista", tuiteó.

El alto cargo no llegó a la Isla este martes, como es habitual en las visitas de este tipo, por alguna de las terminales aéreas de La Habana, sino por el aeropuerto Antonio Maceo, de Santiago de Cuba. Sin ofrecer demasiados detalles sobre su agenda, Cabello ha caracterizado su viaje como un encuentro "entre partidos".

Así, tras su llegada al oriente cubano su delegación se reunió con el primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, José Ramón Monteagudo, además de la gobernadora provincial Beatriz Johnson Urrutia. Además, ha anunciado que se encontrará con Roberto Morales Ojeda, secretario nacional de organización del Partido y segundo de Miguel Díaz-Canel al frente de la institución.

Cabello visitó varios lugares históricos, como el cementerio de Santa Ifigenia –donde está enterrado Fidel Castro– y el cuartel Moncada, de cuyo asalto se cumplieron recientemente 70 años. Durante su discurso en el cementerio dejó claro que la alianza entre Caracas y La Habana se mantiene: "Cuba y Venezuela siguen siendo una misma bandera", resumió.

La visita del alto cargo, que viaja junto a otros cinco vicepresidentes de su país, se prolongará hasta el 11 de agosto.

A pesar de que, en el terreno político, ambos países mantienen una adhesión incuestionable, los envíos de petróleo a Cuba –el bien más codiciado por La Habana desde que, en el año 2000, Caracas se convirtió en su principal proveedor– tienden a disminuir desde hace algunos meses.

Venezuela envió a Cuba 53.000 barriles de petróleo por día (bpd) durante el pasado mes de julio, 22.000 menos que el mes anterior, cuando la Isla recibió un cargamento de 75.000 bpd. A pesar de esta caída, las exportaciones de crudo venezolano viven su mejor momento desde hace tres años y medio. Según Reuters, Caracas comercializó 877.032 bpd en julio gracias a sus contratos con la compañía estadounidense Chevron.

