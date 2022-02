"Con el veto a Anamely Ramos, el mensaje es muy claro: ningún cubano está a salvo"

Los expertos consultados por 14ymedio no han encontrado precedentes de que el Gobierno haya vetado la entrada a un ciudadano cubano con residencia en la Isla, como ha ocurrido este miércoles con la curadora de arte y activista Anamely Ramos, que no pudo abordar su vuelo de American Airlines con destino a La Habana.

El director del aeropuerto de Miami, con quien se reunió Ramos tras manifestar su intención de quedarse en la terminal si no se le permitía viajar a Cuba, aseguró a los medios congregados en el lugar que es la primera vez que se encuentra con un caso así.

El abogado Eloy Viera recuerda, en declaraciones a 14ymedio, que otros cubanos pasaron por una situación similar pero la "particularidad" en este caso es que Anamely Ramos "no ha perdido sus derechos, porque no ha permanecido más de 24 meses fuera de Cuba".

La ley cubana establece que si un nacional permanece fuera del país de forma ininterrumpida más de dos años, pierde su residencia y, con ella, derechos como el voto o la asistencia médica. A muchos emigrados se les ha impedido entrar en el país por este motivo.

"Iré a un lugar público y acamparé ahí, porque ahora mismo yo no tengo casa, no tengo país y no voy a ir a casa de nadie que me quiera acoger ni quiero pedir asilo"

Sin embargo, el caso de Anamely Ramos es diferente puesto que ella no ha perdido sus derechos. La decisión de vetar su entrada en la Isla es claramente un acto "represivo" que manda "un mensaje político muy claro: no hay ningún cubano que esté a salvo y se puede impedir su regreso a Cuba una vez que salga".

"En lo que ha pasado con Anamely se produce una ruptura", argumenta, porque "ella no tiene ningún otro lugar en el que regularizarse legalmente y su único asidero legal era Cuba, y aún así decidieron negarle la entrada".

Al respecto, el abogado menciona el caso del activista Lidier Hernández Sotolongo, cubano residente en Uruguay, a quien no se le impidió entrar, pero que sí, una vez dentro de la Isla, fue regulado. Justamente, señala, "uno de los argumentos que utilizaron los funcionarios en ese caso era que a los residentes legales en la Isla no se les podía impedir la entrada pero sí se les podía impedir la salida".

Luego de una reunión con autoridades del aeropuerto de Miami y con empleados de American Airlines, Ramos reiteró que su interés era quedarse en el lugar para "hacer presión". Sin embargo, el propio director le advirtió de que esto no estaba permitido y la acompañó para una reunión con las autoridades migratorias.

"Me han tratado muy bien", reconoció la activista en una transmisión directa. "Iré a un lugar público y acamparé ahí, porque ahora mismo yo no tengo casa, no tengo país y no voy a ir a casa de nadie que me quiera acoger ni quiero pedir asilo".

En una transmisión en vivo por su perfil de Facebook, había explicado que la aerolínea no le especificó los motivos por los que el régimen le negaba la entrada, y que simplemente le dijo que "existe un protocolo con Cuba y con todos los países del mundo" que ellos "tienen que acatar".

El hecho de que Ramos cumpliera con todos los requisitos legales y sanitarios de entrada a la Isla hace pensar que el Gobierno cubano activó el artículo 24 de la Ley de Migración. Este limita la entrada al territorio nacional a "toda persona" que, entre otras actividades consideradas ilícitas, organicen, estimulen, realicen o participen en "acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano".

Este artículo establece otros supuestos como "razones de Defensa y Seguridad Nacional" o "estar declarado indeseable o expulsado".

"La frontera de Cuba tiene que seguir estando en Cuba", dijo. "No puede estar en la puerta de American Airlines, eso es inadmisible"

Esta norma cubana viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13, que reconoce el derecho "a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado" y a "salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".

Para Viera el artículo 24 es un mecanismo "que aumenta la discrecionalidad administrativa" que tiene el régimen a la hora de decidir "sin necesidad de fundamentar ni de notificar" a la persona afectada. "El problema fundamental de esto es que es una decisión que se toma de espaldas a la gente, solamente se enteran si van a abordar un avión con destino a Cuba, están fuera de la Isla sin que la autoridad administrativa le haya notificado ni tan siquiera mediante una resolución o un documento que pueda combatir luego en sede judicial", agregó.

Además, opina que es "una barbaridad desde cualquier punto de vista del derecho" hasta desde la forma en que está redactado el artículo. "El término que utiliza es "indeseable", ¿quién desea que una persona acceda a Cuba, quién es esa autoridad, bajo qué criterios?", cuestiona Viera, que asegura que esa manera de formular "lo que hace es favorecer la arbitrariedad y la discrecional y generar indefensión en la persona que la sufre y no tiene cómo combatirla".

En declaraciones a la prensa congregada en la terminal internacional, Ramos denunció la actitud de la aerolínea. "La frontera de Cuba tiene que seguir estando en Cuba", dijo. "No puede estar en la puerta de American Airlines, eso es inadmisible".

Este miércoles en horas de la tarde Ramos abandonó el aeropuerto y explicó que, según el reglamento "no puede permanecer nadie que no vaya a abordar un avión" y American Airlines mantiene su decisión de no dejarla abordar un vuelo a la Isla. "Yo continuaré la protesta en el espacio público, frente al Versailles. Esto continúa. Mi exigencia sigue siendo que se respete mi #DerechoARegresar".

El funcionario Tomás Alcala, funcionario de @MiamiDadeCounty, pregunta a @AnamelyRamos qué puede hacer la alcaldesa @MayorDaniella ante su situación. Esta es la respuesta de Anamely: pic.twitter.com/FOIU9Jo2Mw — Norges Rodríguez (@norges14) February 16, 2022

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.