La Habana/Este jueves comienzo el Cafecito Informativo con un dato que refleja la magnitud del deterioro de las condiciones de vida en Cuba: por primera vez desde 1950, retrocede la esperanza de vida en la Isla. También me detengo en una de esas paradojas que retratan las distorsiones salariales del país: los maestros en Matanzas cobran más por limpiar las aulas que por impartir clases. ¿Qué estímulo puede encontrar un docente para seguir ejerciendo su profesión en esas circunstancias?

Abordo, además, las declaraciones del cardenal estadounidense Sean O'Malley, quien aconseja al régimen cubano “liberar a los presos”, en momentos en que crecen las peticiones internacionales para la excarcelación de los presos políticos. Y cierro con una propuesta cultural: “Cine bajo las estrellas”, una muestra de cortometrajes cubanos que nos invita a acercarnos a la creación audiovisual de la Isla.

Estas son las noticias del jueves 26 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.