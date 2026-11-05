La Habana/La llamada "guerra de todo el pueblo", uno de los pilares de la doctrina militar del régimen cubano, vuelve a quedar bajo la lupa en medio de la profunda crisis que atraviesa la Isla. Mientras el discurso oficial insiste en la resistencia y la defensa nacional, la realidad cotidiana de los cubanos plantea otras urgencias.

En el Cafecito de hoy hablo también de las importaciones de combustible desde Estados Unidos, que alcanzaron los 562.000 barriles en agosto; de la fuga de tres judocas cubanos de una delegación oficial y de la presentación en Madrid de Estrés, la película de la cineasta Marilyn Solaya.

Cuatro noticias para entender mejor la actualidad cubana, dentro y fuera de la Isla. ¡Acompáñame con tu taza de café!