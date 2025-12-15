Podcast
Cafecito informativo del lunes 15 de diciembre de 2025
Inundaciones
“Como no recojan rápido la basura, la próxima epidemia va a ser de peste”
Petróleo
Maduro propone al Alba ayudar a Cuba para enfrentar su crisis energética
Alimentación
Crece la dependencia alimentaria de Cuba hacia EE UU con compras de 355 millones de dólares este año
Lo último
2026 Winter Olympics: How to Travel There?
Hong Kong
Jimmy Lai, declarado culpable de cargos que pueden costarle cadena perpetua en Hong Kong
Comicios
Honduras sigue a la espera de resultados electorales mientras se convocan protestas