La Habana/Cuba comienza la semana con un enredo hasta para saber qué hora es. La decisión del Gobierno de mantener el horario de verano, en medio de la crisis energética, provocó que miles de teléfonos y computadoras amanecieran el domingo con una hora menos de la oficial. Mientras Etecsa intenta explicar el desajuste, los usuarios se quejan también de problemas con la conexión móvil. Y si de sobresaltos se trata, el dólar alcanza este lunes los 900 pesos en el mercado informal, una cifra que anuncia nuevos golpes al bolsillo de los cubanos, especialmente de quienes dependen de un salario o una pensión en moneda nacional.

Pero también tenemos noticias de la lengua y la cultura. La palabra "asere", tan nuestra y tan cotidiana, ha entrado oficialmente en el Diccionario de la lengua española, junto a otros cubanismos que ya tienen reconocimiento académico. Y el pódcast cierra con la obra de teatro ‘Mare Nostrum’, una historia de tres mujeres cubanas a la deriva que nos acerca a las experiencias del desarraigo y la emigración.

De los relojes que no obedecen al Gobierno a las palabras que superan las fronteras, estos son los temas del Cafecito Informativo de este lunes 2 de noviembre de 2026.