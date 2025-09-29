Podcast
Cafecito informativo del lunes 29 de septiembre de 2025
Energía
"En lugar de buscar petróleo, Cuba debe apostar a la biomasa e importar gas licuado"
Lluvias
La tormenta Imelda deja un muerto y 18.000 desplazados en el oriente de Cuba
Suceso
Un anciano fallece en el derrumbe de un edificio en La Habana Vieja
Deporte
Piden castigo para Eriel Sánchez por golpear con un bate de béisbol al comisario Miguel Rojas
Cuba
La "lucha contra las ilegalidades" deja al régimen millones de pesos en multas y decomisos a los privados
Béisbol cubano
Un pelotero cubano regresa a la Isla tras ver frustrado su intento de jugar en las Grandes Ligas