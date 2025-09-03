Podcast
Cafecito informativo del miércoles 3 de septiembre de 2025
Pekín
Díaz-Canel está en la foto con Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un, pero en la quinta fila
Asia
Cuba y Vietnam acuerdan estrechar su cooperación militar y de inteligencia
EE UU
Miami-Dade sancionará a las empresas involucradas en negocios no autorizados con Cuba
Lo último
CINE
La crisis perenne de Venezuela resuena en Venecia con 'Aún es de noche en Caracas'
Argentina
Rusia rechaza por “infundadas y falsas" las acusaciones de espionaje del Gobierno argentino
Venezuela
EE UU usa la fuerza militar en el Caribe para un "ataque letal" contra el Tren de Aragua
China
Putin se reúne con Kim Jong-un, que promete seguir ayudando a Rusia en todo lo necesario