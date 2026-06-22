Vietnam anuncia su intención de ampliar inversiones en Cuba tras las nuevas reformas

El canciller vietnamita Le Hoai Trung en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, este domingo.

Le Hoai Trung visita Mariel y asegura que Hanoi invertirá “donde más se necesite” en Cuba

Madrid/Le Hoai Trung, ministro de Asuntos Exteriores y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, aseguró que a su país lo mueve la “hermandad” con Cuba. De visita en la Isla, el enviado especial del presidente To Lam afirmó que Vietnam seguirá apostando por inversiones “donde más se necesite”, aprovechando las nuevas oportunidades de negocio para los empresarios, con el propósito de “ayudar en este complejo escenario”.

Vietnam figura entre los pocos socios que mantienen una presencia empresarial significativa en la Isla y que, además, parecen dispuestos a ampliarla. Según los medios oficiales, Le Hoai Trung aseguró que su país no dejará sola a Cuba, “a pesar del asedio al que está sometida por el Gobierno de EE UU”.

Durante un recorrido por la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), en Artemisa, el alto funcionario visitó la empresa ViMariel S.A., –el primer parque industrial en Cuba con capital exclusivamente extranjero, autorizado en Cuba desde 2018– una filial de la corporación vietnamita Viglacera.

Vietnam seguirá apostando por inversiones “donde más se necesite”, aprovechando las nuevas oportunidades de negocio para los empresarios

Ana Teresa Igarza, directora general de la ZEDM, presentó las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Nacional como una oportunidad para consolidar los negocios ya establecidos y atraer nuevos capitales extranjeros, con lo cual señala que los empresarios vietnamitas están muy animados: “Nos queda trabajar en conjunto”, indicó. Según la directora, Vietnam es actualmente “el segundo país con mayor presencia empresarial dentro de la Zona Mariel”.

Por su parte, la gerente de negocios de ViMariel, Huong Nguyen, ratificó la intención de expandir el proyecto, recordando que la empresa cuenta con una concesión por 50 años para desarrollar y administrar este parque industrial.

Tras visitar la ZEDM, Le Hoai Trung se trasladó a Pinar del Río para supervisar la producción de arroz. El medio oficialista señala que más de 900 hectáreas han sido sembradas durante el primer semestre de 2026 en las áreas vinculadas al programa conjunto Cuba-Vietnam. El canciller vietnamita elogió el suelo y señaló que en peores tierras que esa, su país había logrado altos rendimientos en 2025.

El canciller vietnamita elogió el suelo y señaló que en peores tierras que esa, su país había logrado altos rendimientos en 2025

Le Hoai Trung también visitó el complejo industrial donde se procesa la producción de arroz para consumo nacional. Según Granma, el canciller vietnamita elogió la calidad del grano.

El viceministro cubano de Agricultura, Telce González Morera, aprovechó la oportunidad para recordar que el sector se ha visto muy afectado por las medidas del Gobierno de EE UU y que “a todas las dificultades que han aparecido, se les ha buscado una solución”.

Desde hace años, Hanoi ha sido presentado por el Gobierno cubano como un modelo económico a seguir: un sistema político de partido único que logró atraer inversión extranjera masiva y transformar su economía mediante las reformas conocidas como Doi Moi, iniciadas en 1986. No obstante, los resultados de Cuba se han quedado lejos.

Precisamente, las medidas anunciadas la semana pasada incluyen la legalización de la banca privada, la apertura de empresas estatales a accionistas particulares, nuevas facilidades para la inversión extranjera, flexibilización del mercado cambiario y reducción gradual de subsidios universales.

Sin embargo, numerosos economistas han advertido que las reformas llegan después de años de deterioro económico acelerado y en medio de una profunda pérdida de confianza de la población. La ausencia de cambios políticos e institucionales genera dudas sobre la capacidad real del país para atraer grandes flujos de inversión.