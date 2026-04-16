Los vietnamitas intentan reanimar la producción de langostas en Cuba

Madrid/En mitad de la crisis sin precedentes que sufre el país, cualquier mínimo logro es motivo de celebración en la prensa oficialista. Y un ejemplo es el “ensayo” que la empresa estatal Cahamar en Quemado de Güines, Villa Clara, lleva a cabo con asesoría vietnamita para producir langosta de exportación, publicitado esta semana por los medios locales.

Un año y medio después de que arrancara el proyecto, el jefe de operaciones pesqueras al frente de esta unidad económica de base, Rufino Rodríguez Sarduy, se felicita por los resultados conseguidos: “Hasta la fecha tenemos una supervivencia de cero mortalidad, es decir, que nuestra langosta se encuentra con una vitalidad bastante bastante buena, del cien por cien”.

Por el momento han vendido, “en tres fases”, un total de 816 kilogramos de langosta para exportar, “con un peso promedio de 573 gramos”. Los números son irrisorios, si se tiene en cuenta las 136 toneladas del producto que la Isla obtuvo en 2024 y que el peso medio esperado para la langosta cubana supera normalmente los 700 gramos. No digamos comparándolo con los años 80, cuando el promedio anual era de 11.565 toneladas. En los 90, la captura descendió a un promedio de 9.327 toneladas y, entre 2000 y 2007 cayó a 6.262 toneladas anuales. Desde entonces, no ha parado de bajar.

Las autoridades de Cahamar esperan “seguir trabajando con los compañeros de Vietnam” y aumentar la capacidad de cría en 20 jaulas

Las autoridades de Cahamar esperan, no obstante, “seguir trabajando con los compañeros de Vietnam” y aumentar la capacidad de cría en 20 jaulas, dejando claro la importancia que tiene el sector para la economía nacional.

Cuando la prensa oficial informó de los avances de este acuerdo, hace justo un año, se refirió a él como un “proyecto experimental para el cultivo de langostas en jaulas flotantes”, con “asesoría técnica” viernamita y el objetivo de “fortalecer la seguridad alimentaria” y “generar exportaciones”.

Entonces, con seis meses a sus espaldas, tenían 1.500 ejemplares en desarrollo, repartidos en seis jaulas, ganando 120 gramos al mes, según declaró entonces el mismo Rodríguez Sarduy. Si estos números eran ciertos, esas langostas pesarían ahora mismo más de un kilogramo, y no casi la mitad, como el funcionario ha declarado a la radio provincial estos días.

El ensayo, en cualquier caso, forma parte de la tercera fase del acuerdo específico rubricado entre La Habana y Hanói denominado Apoyando a Cuba en Fase Acuícola, que existe desde 2009 y uno de cuyos fines es justamente el desarrollo de granjas de las principales especies de cultivo, no solamente langosta sino también camarón.

Buena falta le hace esta 'expertise' a los mariscos, cuya producción se ha derrumbado en los últimos años

La llegada de expertos de Vietnam –uno de los principales benefactores de la Isla– ha probado buenos frutos en otras líneas de producción, notoriamente la de arroz. La vietnamita Agri VMA fue la primera compañía extranjera en obtener un contrato de arrendamiento de tierras, concretamente 1.000 hectáreas en Palacios (Pinar del Río), con la intención de llegar a 5.000 en tres años, en las que están sembrando un arroz mucho más fructífero que el de sus colegas cubanos, ya que su rendimiento supera las 7,2 toneladas por hectárea, frente a las 2 o 2,5 de los productores de la Isla.

Buena falta le hace esta expertise a los mariscos, cuya producción se ha derrumbado en los últimos años. El camarón, que en 2019 dejó 6.900 toneladas, quedó en 2024 en 1.100, un 84% menos. En cuanto a la langosta, se perdió en cinco años el 45% de la producción de colas (248,6 toneladas frente a 136). Las cifras de 2025, que aún no se publican, no se esperan mejores.

El incendio que sufrió la Empresa Pesquera Industrial en La Coloma, en Pinar del Río, en octubre pasado, así lo augura, dado que la planta es responsable del 45% de la langosta capturada en Cuba y 80% del bonito, productos ambos de alto valor en el mercado naciona en dólares e internacional. Los cálculos preliminares de las autoridades indicaban que se necesitarían 110 millones de pesos –más de 200.00 dólares al cambio informal de hoy– para arreglar el desastre, “buena parte de ellos en divisas”.