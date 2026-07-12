Vigilias y marchas en varios países recordaron el quinto aniversario del 11J

Vigilia por el quinto aniversario del 11J frente a la Embajada de Cuba en Washington, convocada por el Centro para una Cuba Libre y 'Students for Liberty'.

Washington, Miami, Bilbao y Madrid acogieron algunos de los principales actos convocados por organizaciones del exilio cubano para denunciar la represión en la Isla

Madrid/Cinco años después de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, organizaciones del exilio cubano conmemoraron este sábado el aniversario con vigilias, manifestaciones y concentraciones en varias ciudades para recordar el mayor estallido social ocurrido en la Isla desde 1959 y reclamar la liberación de los presos políticos.

En Washington, decenas de personas participaron en una vigilia frente a la Embajada de Cuba organizada por el Centro para una Cuba Libre y Students for Liberty. La convocatoria estuvo dedicada a los más de 1.300 presos políticos reportados actualmente en la Isla y puso el foco en varios reclusos cuya situación de salud o condiciones de encarcelamiento consideran especialmente grave.

“La respuesta de la dictadura fue y continúa siendo la represión, el terror y medidas que empobrecen aún más al pueblo cubano. Esto debe parar: los cubanos necesitan ser libres para reconstruir su país”, declaró John Suárez, director ejecutivo del Centro.

Los manifestantes recordaron a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de Marzo, en julio de 1994. / Cortesía

Los organizadores también recordaron a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de Marzo, en el que murieron 41 hombres, de los cuales 10 eran menores de edad, el 13 de julio de 1994, mientras intentaban huir de Cuba. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han reclamado durante años una investigación independiente sobre lo ocurrido.

La vigilia concluyó con una oración del pastor Mario Félix Lleonart y una recogida de firmas para reclamar la liberación de los presos políticos.

“La respuesta de la dictadura fue y continúa siendo la represión, el terror y medidas que empobrecen aún más al pueblo cubano. Esto debe parar"

También en EE UU, en Miami, cientos de personas participaron en la conmemoración denominada Liberation Day Rally, celebrada en la Calle Ocho de La Pequeña Habana. La jornada tuvo como epicentro el entorno del Tower Theater y el Parque Dominó, donde se organizaron una marcha, una exposición de arte, la proyección del documental Cuba y La Noche y presentaciones culturales para recordar las protestas del 11J y reclamar la liberación de los presos políticos cubanos.

Al otro lado del Atlántico, la conmemoración también reunió a la comunidad cubana en distintas ciudades españolas. En Bilbao, la Asociación Cubano-Vasca Demokrazia Kubarentzat convocó una manifestación para conmemorar el quinto aniversario del 11J. A la concentración asistieron cubanos residentes en el País Vasco, junto a representantes de las comunidades venezolana, nicaragüense y mexicana, además de miembros del Partido Popular.

Manifestación por el quinto aniversario del 11J convocada en Bilbao por la Asociación Cubano-Vasca Demokrazia Kubarentzat. / Cortesía

Los participantes recordaron que el 11 de julio de 2021 “fue el día en que un pueblo perdió el miedo y salió a las calles de manera pacífica para reclamar libertad, dignidad y un futuro mejor para sus hijos”. También rindieron homenaje a quienes permanecen encarcelados por participar en aquellas protestas, a las familias separadas por el exilio y a los cubanos que continúan sufriendo la falta de libertades en la Isla. La asociación afirmó que el espíritu del 11J permanece intacto, “porque el 11J no pertenece al pasado: es una causa viva que seguirá inspirando la lucha pacífica por una Cuba en libertad”.

En Madrid, el aniversario se recordó con tres jornadas de actividades bajo el lema “Hoy puede ser un 11J”, que incluyeron conversatorios con ex presos políticos y activistas, una instalación artística, actos culturales y una concentración para exigir la liberación de los presos políticos cubanos.

Actos por el quinto aniversario del 11J se celebraron además en Montevideo, en Uruguay, y en Núremberg, en Alemania. Con estas convocatorias, el exilio cubano volvió a convertir la fecha en una jornada de denuncia de la represión en la Isla y de solidaridad con los presos políticos, cinco años después de las protestas que marcaron un antes y un después en la historia reciente de Cuba.