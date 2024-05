"Viva el dos de mayo", el día en que los apagones y la escasez retornan a Cuba

La Habana/“¡Viva el 2 de mayo!”, es la frase impregnada de sarcasmo que se escucha este jueves en las calles cubanas. Después de que el régimen desplegara sus huestes y múltiples recursos para garantizar que “más de cuatro millones de cubanos” marcharan por el Día de los Trabajadores, la rutina –que en la Isla se traduce en apagones, colas y transporte precario– ha vuelto a inundar las calles.

El desfile en La Habana, epicentro mediático del evento donde se concentró la mayor parte de los recursos, contó en plena crisis con asignaciones de ómnibus, petróleo y electricidad para sistemas de altavoces. En otras provincias, no obstante, los ánimos estuvieron mermados y es la prensa oficial la que se encarga este jueves de escribir titulares que aseguran lo contrario.

“La propaganda este año en Holguín estuvo medio apagada”, cuenta a 14ymedio una trabajadora de una tienda estatal que asistió al desfile. “Antes la ciudad se llenaba de banderas y carteles con consignas que después se pasaban semanas tirados en las calles o colgados a medias de postes de corriente. Pero ayer apenas se veían algunos papeles. Nada de las banderas de antes”, asegura.

"Imagino que todo el que fue a desfilar ayer tenga una planta generadora en su casa, porque no concibo que la gente salga a marchar como si todo estuviera bien”

En cuanto a la oferta gastronómica, “luego del desfile vendieron cerveza dispensada por cantidad, mala y aguada como siempre, en el parqueo del estadio Calixto García”, asegura. “El resto de la jornada fue lo mismo de siempre. En cuanto se terminó el acto metieron en mi barrio el primer apagón”, lamenta.

Con 464 megavatios (MW) de déficit en el horario pico, según el reporte de la Unión Eléctrica, los apagones del 1 de mayo se produjeron, además de en Holguín, en otros muchos lugares de la Isla. Para este jueves, la disponibilidad es aún peor, y se espera que falten casi 600 MW. Los cubanos, que no pierden ni pie ni pisada al reporte energético, han comenzado a hacer conjeturas. “Ya pasó el desfile y subió el déficit. Qué coincidencia”, respondía al parte de la UNE en redes sociales un usuario. “Esta es la compensación por el desfile de ayer”, aseguraba otra internauta.

En Lawton, La Habana, los vecinos ya recibieron este jueves su primer apagón tras el acto oficial en la Tribuna Antiimperialista. “Imagino que todo el que fue a desfilar ayer tenga una planta generadora en su casa, porque no concibo que la gente salga a marchar como si todo estuviera bien y luego lleguen a su casa para encontrarse que no hay agua o quitaron la corriente”, comenta Orestes, un vecino del municipio. “No tener una vivienda y servicios en buenas condiciones pese a trabajar es un reclamo que deberían hacer los obreros. Pero en lugar de eso van todos los Primero de Mayo a caminar por horas gritando consignas que ya no le dicen nada a nadie”, reflexiona.

Otro problema tiene a este habanero preocupado y es que en la bodega de su barrio la canasta básica tiene cada vez más retrasos y menos productos. “Lo último que llegó fue el aceite de enero y febrero, además de dos libras de arroz adicionales y dos de azúcar de marzo. A este ritmo, los alimentos de abril los espero para junio y así quieren que vayamos a marchar, cuando no hay comida”.

“La gente tiene muchos problemas como para perder tiempo en marchas y discursos. Más aún cuando el país está así, caminando para atrás como el cangrejo”

Las autoridades de la Isla informaron el pasado 30 de abril de que acababan de recibir un barco con leche importada que alcanzaría hasta el día 10 de mayo. Asimismo, anunciaron que la entrega de yogur de soja a niños entre 7 y 14 años, que no se hacía desde agosto de 2023, se había retomado en las provincias orientales. Las autoridades mencionaron de paso otros productos, como los cárnicos, la harina de trigo o el café, pero en la mayoría de los casos las entregas son inciertas.

Así, sin mejoras en el nivel de vida, las condiciones laborales o los servicios básicos, los cubanos han regresado este jueves a sus tareas diarias. Los ómnibus que ayer transportaban militares y estudiantes hacia la Tribuna hoy volvieron a desaparecer de las avenidas, y las ofertas gastronómicas recuperaron sus precios astronómicos.

En el correo de Belascoaín y Carlos III, una masa de ancianos esperaba de pie para cobrar la pensión. La conversación, entablada entre quienes han visto más de un Primero de Mayo en la Isla, da cuenta del malestar de los habaneros. “La gente tiene muchos problemas como para perder tiempo en marchas y discursos. Más aún cuando el país está así, caminando para atrás como el cangrejo”.