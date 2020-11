Con la llegada de los primeros vuelos comerciales a Cuba rebrotan casos autóctonos de covid-19

Camagüey, la primera provincia que reabrió su aeropuerto tras el cierre por la pandemia de covid, había pasado 37 días sin casos autóctonos hasta que, la semana pasada, se detectaron dos. Otros cinco contagios registrados son importados.

Desde que se reiniciaron los vuelos comerciales en los aeropuertos cubanos, excepto en el de La Habana, que abrirá el 15 de noviembre, el incremento de infectados de covid-19 en las provincias que tenían cero casos comienza a resaltar entre las cifras diarias reportadas por el Ministerio de Salud Pública.

Los dos casos autóctonos de la semana pasada en Camagüey son un joven de 20 años de edad, trabajador en labores de limpieza en el Hospital Militar Octavio de la Concepción de la Pedraja, donde se atiende a pacientes de covid y un residente del municipio de Florida, que tuvo contacto directo con uno de los casos importados.

Hasta el momento en esa provincia han resultado positivos viajeros que han arribado de México y Canadá además de colaboradores médicos que han llegado de otros países, que las autoridades no especifican, aunque al principio de la pandemia sí lo hacían.

Santiago de Cuba registra dos casos autóctonos de covid-19 relacionados con el reinicio de los vuelos. El 4 de noviembre se conoció el primer infectado, contacto de un viajero que arribó a la capital provincial. Para esa fecha, el territorio cumplía 188 días sin contagios, y sus autoridades restablecieron el uso obligatorio de la mascarilla.

El segundo paciente detectado este miércoles es un residente del reparto Altamira, contacto también de un "caso procedente del exterior" diagnosticado, según el periódico Sierra Maestra, en la pesquisa inicial que se realizó como seguimiento clínico al contagiado que llegó a la provincia. Por este caso se encuentran aisladas 17 personas.

"Yo no cuestiono que los dejen entrar, ni mucho menos que vayan a sus casas, cuestiono la actitud irresponsable de algunos que no cumplen con lo establecido, recibiendo visitas y saliendo de las casas", comentó la usuaria Zenaida Díaz Rodríguez en un post de Facebook, donde informaban sobre estos dos nuevos casos en Santiago de Cuba y agregó: "Hace más de un año no veo a mi única hija, que no está en Cuba, no he podido ir ni ella venir por la pandemia y le aseguro que prefiero no verla antes que exponerla a este terrible virus".

Las últimas medidas tomadas por las autoridades sanitarias de la Isla establecen no solo la entrega de una "tarjeta de advertencia" o "tarjeta roja", que obliga a todos los viajeros a presentarse en un centro de salud o a un equipo médico antes de 48 horas tras realizarles una prueba PCR en el aeropuerto, sino a guardar aislamiento donde se alojen durante cinco días.

En los aeropuertos se les realiza un PCR y los resultados deben informarse de 24 a 48 horas después. Los residentes en la Isla o emigrados que entren al país en esos vuelos deben hacer cuarentena en sus casas.

Pese al incremento de casos en provincias que habían pasado meses sin positivos, el Gobierno pronosctica un descenso de contagios hasta fin de año. En una reciente reunión con el presidente, Miguel Díaz-Canel, se informó de que un aumento de pacientes contagiados en los próximos días y también de enfermos recuperados, pero "paulatinamente deben comenzar a descender las cifras hasta lograr una meseta entre 200 y 500 casos activos aproximadamente, hasta fines de año".

