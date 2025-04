Vuelve el grupo de Telegram a la gasolinera Tángana después de las denuncias de corrupción

La Habana/El servicentro Tángana, uno de los dos primeros en los que comenzó a funcionar la aplicación Ticket para la venta de combustible en La Habana, vive estos días una situación confusa. Se supone que con la entrada en vigor de la app, el pasado 13 de marzo, desaparecería la organización de filas a través de grupos de Telegram, pero estos días no está nada claro.

“Están pasando gente de Ticket y de Telegram indistintamente. Hay un poco de desorden”, dijo a 14ymedio este sábado un cliente que esperaba para cargar gasolina. Otro chofer en la fila del Cupet, situado en Malecón y calle 15, en El Vedado, indicó que los turnos eran por Ticket, pero que “estaban liquidando a algunos por Telegram”.

Mientras tanto, una organizadora respondía las dudas de los clientes, no sin titubeos. “Si fuese exclusivamente por Ticket, no tendría que estar esta señora organizando la cola, tengo entendido”, protestaba el dueño de otro coche particular.

“Telegram ya no existe”, aseveró a este diario uno de los empleados de Ticket en la gasolinera de G y 25. “Al parecer es una cosa exclusiva del Tángana, al menos por ahora”, opinaba el chofer de un taxi que pide anonimato y asegura que él y otras amistades siguen usando Telegram.

El pasado jueves, sin previo aviso ni notificación de cambio de sistema, en los grupos de Telegram para organizar algunas gasolineras habaneras escribió Haiffa González: “A partir de ahora las convocatorias se realizarán para el servicentro Tángana”.

El pasado miércoles, una denuncia en los hilos de Telegram de uno de los coordinadores, Pedro Garcés, ponía en evidencia el choque entre estos esforzados empleados, todos ellos militantes del Partido Comunistas y líderes de su comunidad, y Cimex, del conglomerado militar Gaesa y dueño de los Cupet, que pretende imponer la app Ticket en todas la gasolineras, con el objetivo oficial de evitar las sempiternas colas y la corrupción asociada a ellas.

Fila de autos este sábado para cargar combustible en el Tángana. / 14ymedio

Tanto esos trabajadores como los clientes recibieron la aplicación con suspicacia, pues no funcionó cuando fue usada en el pasado.

Garcés mencionaba “irregularidades” observadas en el Cupet del Riviera y denunciaba incluso el hostigamiento por parte de la Contrainteligencia Militar. “Tristemente es lo que está proliferando hace mucho tiempo en mi país y esos mismos violadores que lucran con lo que no es de ellos (porque hasta donde sé, Cimex aún no es privado), se sienten por encima de leyes y cargos y así se lo permiten. ¿Hasta cuándo hay que aguantar tanta falta de respeto e incomunicación?”, clamaba.

La denuncia de Garcés parece haber surtido efecto y lo que ocurre en el Tángana es un indicio de que las autoridades intentan apaciguar los ánimos en el sector particularmente sensible del combustible.