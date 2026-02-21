La web oficialista Razones de Cuba desmiente los "disturbios" en la cárcel de Canaleta pero no los muertos

La Habana/El portal oficialista Razones de Cuba publicó este sábado un desmentido en el que niega la existencia del motín ocurrido el pasado jueves en el penal de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, que se cobró al menos la vida de siete personas. “No hubo disturbios en el perímetro ni áreas comunes, no hubo enfrentamientos a gran escala con los cuerpos de guardia, ¡No hubo motín!” sentencia con contundencia en su publicación en la que asegura que “todo está bajo control” y los rumores solamente se tratan de bulos orquestados por organizaciones financiadas por Florida y señala directamente a la ONG Prisoner Defenders, cuya sede por cierto está en España. . La publicación asegura que la realidad es sólo una: “En Cuba, la tranquilidad y el orden se mantienen”.

Horas antes el Ministerio del Interior de Cuba había reconocido en un escueto comunicado, lo que calificó como un “incidente que alteró el orden”, pero no no informó sobre muertos y heridos.

El comunicado oficial que abarca menos de un parrafo apunta, sin decir mucho más, que “los hechos se produjeron cuando dos individuos sancionados por los delitos de Robo con Fuerza, Hurto y Sacrificio de Ganado Mayor, Evasión de Detenidos y Tenencia Ilegal de Arma Blanca cometieron una violación grave del reglamento penitenciario” y culmina asegurando que “como resultado de las actuaciones por fuerzas del Ministerio del Interior se restableció el orden con racionalidad y determinación”, y sentencia que “sucesos como estos transgreden la tranquilidad del sistema penitenciario y recibirán el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva”.

La revuelta estaría vinculada a la escasez de comida y a los malos tratos dentro de la cárcel

Según el testimonio de un preso, al que tuvo acceso la agencia EFE, se desplegó un mayor número de agentes dentro del penal y se utilizaron proyectiles de goma y gas pimienta, además de propinar golpizas. De acuerdo con este mismo testimonio, la revuelta estaría vinculada a la escasez de comida y a los malos tratos dentro de la cárcel, así como al descontento político general con el Gobierno. Entre las numerosas situaciones de abuso reportadas, la fuente menciona palizas a reclusos, reclusión en celdas disciplinarias, traslados realizados bajo coerción, carencia de agua potable y falta de atención médica para personas con padecimientos crónicos.

Otro testigo que habló con la ONG Prisoner Defenders -a quién el oficialismo ataca abiertamente- aseguró que lo que desató la revuelta fue el ahorcamiento de un joven recluso que había protestado por la falta de alimentos dentro del penal. “Ya no podía más del hambre, le dieron una paliza muy grande y apareció ahorcado en la celda”, relató. Según esta misma fuente, los prisioneros corearon consignas antigubernamentales.

La ONG Centro de Documentación de prisiones cubanas, con sede en México, ha reportado un mínimo de 60 fallecimientos en cárceles del país entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De ese total, 47 muertes estuvieron vinculadas a problemas de salud física o mental, así como a la ausencia de atención médica a tiempo, mientras que otros siete casos se atribuyeron a hechos de violencia directa. Tal fue el caso de Lázaro García Rios, un prisionero condenado a 20 años de prisión tras haber sido detenido sin orden de arresto por lanzar cócteles molotov contra el Archivo del Tribunal Popular de Centro Habana. Falleció el pasado 22 de enero sin haber recibido atención médica dentro del penal.

Cuba rompe actualmente récords en número de presos políticos, con 1.207 personas encarceladas y 18 nuevos casos solo en lo que va de año, según cifras facilitadas por Prisoner Defenders.