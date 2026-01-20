Fernando Hechavarría, galardonado con el Premio Nacional de Teatro 2026

Hechavarría comenzó su formación en la Escuela Provincial de Artes Plásticas de Holguín y se graduó en 1976 de la Escuela Nacional de Artes Escénicas de La Habana.

La Habana/Después de medio siglo sobre las tablas, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas concedió el Premio Nacional de Teatro 2026 al holguinero Fernando Hechavarría Gibert, decisión que el jurado comunicó al actor mediante una llamada telefónica, según informó el medio oficialista Cubadebate.

Hechavarría comenzó su formación en la Escuela Provincial de Artes Plásticas de Holguín y se graduó en 1976 de la Escuela Nacional de Artes Escénicas de La Habana. Durante casi veinte años formó parte del grupo Teatro Escambray, en Villa Clara, y desde mediados de los años 90 integra Teatro El Público, compañía fundada en 1992 por Carlos Díaz, que ha tenido una presencia destacada en la escena teatral cubana. En esta compañía ha participado en montajes como Calígula de Albert Camus, El Rey Lear de William Shakespeare y El Público de Federico García Lorca.

A lo largo de su carrera, Hechavarría ha intervenido en decenas de montajes teatrales, películas y espacios televisivos, incluyendo telenovelas, series y teleteatros. Su trabajo en series de televisión como Cuando el agua regresa a la tierra, Tierra Brava y Las huérfanas de la Obrapía, entre otras, le ha otorgado una notable popularidad. En 1973 realizó su debut cinematográfico, un ámbito por el que siempre ha mostrado especial interés. Sus presentaciones han alcanzado escenarios de toda Cuba y algunos festivales internacionales.

Paralelamente, ha ejercido la docencia en la Universidad de las Artes y en la Escuela Nacional de Teatro, formando a varias generaciones de actores.

Entre sus distinciones se encuentran la Réplica del Machete de Máximo Gómez, la Distinción por la Cultura Nacional, el Diploma Nicolás Guillén de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Premio Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz y el título de Artista de Mérito de la Televisión Cubana.

Su posicionamiento político ha generado algunas críticas. En 2019 participó en una campaña televisiva en contra de la Ley Helms-Burton, utilizando su imagen y voz para respaldar los mensajes difundidos en los canales oficiales, lo que provocó indignación en el medio artístico tanto dentro como fuera de la Isla.

Cuba es un país donde los artistas que no forman parte del discurso oficial enfrentan marginación, persecución y censura desde hace décadas. En este contexto, los reconocimientos estatales como el Premio Nacional de Teatro suelen ser otorgados a aquellos creadores que mantienen cierta afinidad con las instituciones culturales oficiales, mientras que quienes adoptan posiciones críticas o independientes frecuentemente quedan fuera de estas distinciones.