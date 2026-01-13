Miguel Coyula recibe el galardón a Mejor Documental en los Premios Cinema Tropical

El largometraje ‘Crónicas del absurdo’ se apoya en registros sonoros para reconstruir la experiencias de resistencia cultural de artistas independientes

La Habana/El largometraje Crónicas del absurdo (2024), del cineasta cubano Miguel Coyula, fue reconocido como Mejor Documental en los Premios Cinema Tropical, celebrados el pasado 7 de enero en Film at Lincoln Center de Nueva York. La película, de 77 minutos, reconstruye la vida de artistas independientes en Cuba a partir de grabaciones de audio clandestinas, transcripciones gráficas e imágenes de archivo. Coyula sigue de cerca su propia experiencia y la de su compañera, la actriz y escritora Lynn Cruz.

El documental se divide en diez capítulos elípticos que combinan audios captados con teléfonos móviles e imágenes que acompañan el sonido sin ilustrarlo de forma directa, sin entrevistas ni voces en off. Este enfoque permite que los sonidos ambientales y las voces incorpóreas transmitan la carga de vivir bajo censura, mostrando una vida cotidiana marcada por la vigilancia, la escasez y el cansancio ideológico.

En palabras del propio Coyula, la obra es “fea” por necesidad: solo podía documentarse mediante un enfoque clandestino, que protege a quienes participaron y refleja la realidad de trabajar al margen de las instituciones cubanas.

Crónicas del absurdo tuvo su estreno internacional en noviembre de 2024 en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), donde obtuvo el Premio a Mejor Película en la Competencia Envision. El jurado elogió el uso de la pista de audio como diario político y la manera radical en que el documental mezcla registro sonoro, imagen y transcripciones gráficas para transmitir la tensión de la vida bajo vigilancia. Luego, la película siguió su recorrido en festivales de todo el mundo donde ha sido múltiplemente premiada.

Coyula explicó recientemente en un artículo publicado en Rialta que la motivación para realizar la película surgió de la necesidad de documentar la vida de los artistas fuera de cualquier institución oficial y de preservar la historia de Lynn Cruz, quien sufrió despidos, vigilancia y censura. Señaló que la película “no es un relato maniqueísta de héroes y villanos, sino un ensayo sobre el absurdo y la resistencia, con toques de humor negro, thriller político y horror psicológico”.

En la ceremonia de Nueva York, el cineasta agradeció al jurado y a todas las personas involucradas en la realización del documental, y dedicó de manera especial el premio a Lynn Cruz, a quien reconoció como la protagonista de la obra y una figura central en el proceso creativo que dio origen a la película.

Con este reconocimiento, Coyula se sigue consolidando como una de las voces más singulares del cine documental contemporáneo latinoamericano.