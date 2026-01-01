Diez películas cubanas que le dieron la vuelta al mundo en 2025

La Habana/En 2025, varias películas cubanas lograron abrirse paso en festivales internacionales a pesar de las dificultades que enfrenta la mayoría de sus creadores. Esta selección reúne diez de esas obras, producidas en distintos años y contextos, dentro y fuera de Cuba, por cineastas cubanos o por extranjeros que vivieron en la Isla, y que durante este año pudieron ser apreciadas alrededor del mundo.

Muchas de estas películas tuvieron que enfrentarse a la censura, el olvido y la precariedad, pero aun así lograron llenar salas y recibir galardones en algunos de los festivales de cine más prestigiosos del planeta, incluso cuando su exhibición dentro de Cuba ha sido limitada o difícil de concretar. La selección agrupa largometrajes, mediometrajes y cortometrajes de ficción y documental, cada uno con su estilo particular y su recorrido propio, ofreciendo un panorama diverso del cine cubano contemporáneo.

Entre los títulos que marcaron el año se encuentra Blanca Putica. A Girl in Love (Estados Unidos, 1973), una ficción experimental de quince minutos realizada por la cineasta cubana exiliada Miñuca Villaverde. Producida en el contexto del cine independiente y feminista estadounidense de los años 70, la película permaneció durante décadas fuera de los circuitos institucionales y de los relatos historiográficos del cine cubano. En 2025, la obra formó parte de una retrospectiva dedicada a Villaverde en Corriente, el Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción celebrado en Arequipa, Perú, que incluyó cuatro cortometrajes digitalizados y restaurados por la Filmoteca de Cataluña y permitió un nuevo diálogo con el público contemporáneo. Recientemente se anunció que en 2026, la película se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, uno de los más importantes de cine experimental en el mundo.

Otra propuesta que recorrió festivales internacionales este año fue Fenómenos naturales (Cuba, 2024), ópera prima de Marcos Díaz Sosa. Ambientada en la Cuba de los años 80, la película aborda ese período desde la cotidianidad, donde el humor y el extrañamiento funcionan como recursos narrativos, y el contexto histórico atraviesa las relaciones y acciones de los personajes sin imponerse como tema central. El filme se estrenó en 2024 en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México), donde ganó el premio a Mejor Ópera Prima, y continuó su recorrido internacional en 2025 con proyecciones en el Festival de Cine de La Habana en Nueva York y en el Festival de Cine Latinoamericano de Barcelona.

En el ámbito documental, se presentó con mucho éxito Al oeste, en Zapata (Cuba-España, 2025), dirigida por David Bim. Rodada en blanco y negro en la Ciénaga de Zapata, la película sigue a una familia dedicada a la caza, la pesca y la producción de carbón vegetal. A través del sonido y de forma sutil, el filme hace referencias a la pandemia de covid-19 y a las protestas de julio de 2021 infiltrando así el contexto político y social de manera muy elegante. La obra, que establece un diálogo con registros documentales previos de la región, tuvo su estreno en la competencia Burning Lights del Festival Internacional de Cine Documental Visions du Réel, donde recibió el Premio Especial del Jurado y el premio de la crítica internacional. El director valenciano también fue galardonado este año en el Festival de Cine de Gijón.

Crónicas del absurdo (Cuba, 2024), largometraje documental de 77 minutos dirigido por Miguel Coyula, reconstruye desde 2011 la vida de artistas independientes en Cuba a través de grabaciones de audio clandestinas, transcripciones gráficas e imágenes de archivo. La película sigue de cerca la experiencia del propio Coyula y de la actriz y escritora Lynn Cruz, registrando su trabajo y estrategias de resistencia artística en contextos de aislamiento y precariedad. Tras su estreno internacional en noviembre de 2024 en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, donde obtuvo el Premio a Mejor Película en la competencia Envision, el documental continuó su recorrido en 2025: recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, fue proyectado en el Festival de Cine de Miami, en el Festival Internacional de Documentales Es Todo Verdad (Brasil) y participó en el Festival de Cine Latinoamericano de Barcelona.

Entre los testimonios sobre la migración contemporánea destaca Adiós Cuba (Cuba-Estados Unidos, 2025), dirigido por Rolando Díaz, que combina relatos reales y elementos de ficción para narrar distintas experiencias de salida de la Isla por aire, mar y tierra. La película sigue a una directora de teatro cubana exiliada y reconstruye la diversidad de caminos que adoptan quienes abandonan Cuba. Se estrenó mundialmente el 5 de abril de 2025 en el Festival de Cine de Miami, donde tuvo funciones llenas y recibió críticas favorables por su capacidad de equilibrar documental y ficción. Posteriormente, fue proyectada en el Festival de Cine de Nueva York, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

En el terreno de los cortometrajes producidos por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Assonati sui caldi ginocchi (Italia-Cuba, 2024) se centra en la vida cotidiana de una pareja en una zona rural cubana, explorando sus rutinas domésticas y laborales en diálogo con el entorno natural a través del erotismo. Dirigido por el cineasta italiano Giuseppe Polerà, quien desarrolló la obra como proyecto final de la Maestría en Cine Alternativo, el cortometraje refleja su interés por los retratos íntimos y observacionales, combinando sensibilidad documental con una mirada poética sobre el tiempo, el trabajo y el amor. La película tuvo su estreno mundial en 2025 en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, dentro del programa Otros Cuerpos, donde fue reconocida por su capacidad de capturar la vida cotidiana con atención al detalle y delicadeza visual.

La tesis escolar Anba dlo (Cuba-Brasil-Haití, 2025) sorprendió al estrenarse en Berlinale Shorts en febrero de 2025. Dirigida y escrita por Luiza Calagian y Rosa Caldeira, la película sigue a Nadia, una bióloga haitiana que vive en Cuba, donde investiga la flora y fauna nativas tras haber dejado su país. La reaparición de un vínculo afectivo del pasado reactiva tensiones asociadas al desarraigo y la memoria, construyendo un relato íntimo sobre la identidad, la migración y la conexión con el entorno natural.

En la ficción para público joven, Primera enseñanza (Cuba, 2025) relata la historia de Daniela, una niña obligada a guardar silencio absoluto en la escuela. El cortometraje, de 14 minutos, fue dirigido por Aria Sánchez y Marina Meira, jóvenes cineastas que exploran la infancia, la educación y la construcción de la identidad desde una mirada sensible y realista. Financiada mediante crowdfunding, la película tuvo su estreno mundial en agosto de 2025 en el Festival de Cine de Locarno, donde obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en la sección Pardi di Domani. Ese mismo año se consolidó como la película cubana más premiada de 2025 al recibir, además, el Premio a la Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Doha y el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine sobre Crimen y Castigo de Estambul, además de integrar selecciones oficiales en festivales de Berna, Viena, Bratislava, Budapest, Györ y La Habana.

Servicio necrológico para usted (Cuba, 2024), dirigido por la mexicana María Salafranca, utiliza el humor y la ironía para retratar la rutina de una funeraria local a través de un matrimonio que trabaja como chofer y auxiliar, presentado como un falso reportaje televisivo. La película se estrenó en 2024 en el Festival suizo Visions du Réel, y hasta ahora ha participado en más de quince festivales internacionales. En 2025 fue exhibida en el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand y recibió el Premio del Jurado en IndieLisboa, así como el Premio a Mejor Cortometraje Documental en KinoForum São Paulo.

Finalmente, Matar a un hombre (Cuba, 2024), dirigido por Orlando Mora, reconstruye las últimas horas de un joven gay que intenta abandonar Cuba mientras es retenido por su amante, un alto oficial militar. La película fue seleccionada inicialmente para la competencia de cortos y mediometrajes del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, pero fue retirada de la programación sin explicaciones oficiales y de manera muy opaca. Tras denunciar la censura a través de sus redes sociales, Orlando Mora fue detenido brevemente por la Seguridad del Estado. Finalmente, el cortometraje solo pudo proyectarse en espacios alternativos y marginales de La Habana, lejos de la circulación oficial. A nivel internacional, la película recibió menciones y premios en festivales de Lisboa, Guatemala y Girona.