Un perro que se muerde la cola: Carlos Lechuga gana el Premio Kafka de Ensayo / Testimonio 2026

“El libro es una danza entre los migrantes y las mascotas”, nos cuenta el autor

El cineasta y escritor cubano Carlos D. Lechuga fue anunciado este viernes como ganador del Premio Franz Kafka de Ensayo / Testimonio 2026, que otorga la plataforma inCUBAdora.

El jurado, integrado por el ensayista y comisario Iván de la Nuez, el dramaturgo y poeta Norge Espinosa y el investigador y ensayista Ernesto Menéndez-Conde declaró en la entrega que la decisión fue tomada por mayoría absoluta y valoró el libro como “una narración en la que abundan observaciones muy agudas y en ocasiones desgarradoras”.

En la declaración de entrega del premio, Menéndez-Conde dijo: “El narrador trabaja en unas notas que en algún momento denomina “no-libro” y construye un relato con una marcada dimensión existencial, en el que puede verse reflejado cualquier emigrante, más allá de su país de origen.”

Norge Espinosa destacó por su parte: “el cineasta y narrador procura un (auto)retrato que elude varios de los lugares comunes de este tipo de relato [...] empleando un tono narrativo que consigue mantener el interés del lector, sin aspirar a un testimonio en estado puro, sino claramente contaminado por su cruce de referencias hacia otros géneros y expresiones.”

14ymedio ha contactado con el autor para conocer más detalles sobre Perro cubano y su proceso de escritura.

“El libro habla de una maldición cíclica de los artistas emigrantes cubanos, como un perro que se muerde la cola”, nos dice Carlos para comenzar. La obra parte de su experiencia personal en España y las vicisitudes del exilio actual, pero dialoga con una historia más amplia del exilio cubano, al centrarse en la investigación de otro escritor migrante, Eddy Campa, que parece funcionar también como alter ego del autor.

El libro habla de una maldición cíclica de los artistas emigrantes cubanos, como un perro que se muerde la cola

Lechuga comenzó a escribir el libro en un período de precariedad como migrante recién llegado a España. En ese momento paseaba perros en Madrid para ganarse la vida. De ahí que buena parte del libro transcurra en parques de la ciudad y que los animales (mascotas, cocodrilos de la Florida, aves) tengan protagonismo y resuenen con la experiencia de la migración. “El libro es una danza entre los migrantes y las mascotas”, nos dice. De ahí que Perro cubano se pasee por espacios y figuras reconocibles del exilio en Madrid, como la librería Arenales, el escritor Néstor Díaz de Villegas o el artista Julio Llópiz.

En ese momento de inestabilidad laboral y desarraigo, Lechuga encontró refugio en la escritura. “Lo único que me quitaba el ansia, el hambre, la tristeza de no estar con los míos, era escribir. Por eso es una carta de amor a la escritura”.

Eso lo llevó a conectar con Leandro Eddy Campa, autor cubano que llegó a Estados Unidos durante el éxodo del Mariel y que, para Lechuga, representa la figura que más llevó al extremo la idea de asumir la escritura como hogar. Campa, mito del escritor maldito del exilio, llegó a vivir en las calles y desapareció a inicios de 2002 sin que nadie supiera qué ocurrió con él.

Lechuga nos dice que estuvo escribiendo este libro durante años y al ser “doloroso” para él quiere ahora sentir que ese testimonio pertenece al pasado, porque para el migrante la inestabilidad puede regresar en cualquier momento. Concluye: “Es un libro cíclico, sin fin. Porque para los artistas migrantes cubanos, tanto para los que se exiliaron en los 80 como para los de ahora, no parece haber una puerta de llegada a un hogar.”

Tanto para los que se exiliaron en los 80 como para los de ahora, no parece haber una puerta de llegada a un hogar

La versión en papel de Perro cubano circulará la próxima primavera bajo el sello Ediciones inCUBAdora y la edición electrónica aparecerá el año siguiente, ambas difundidas a través de los canales de la plataforma.

Carlos Lechuga es conocido por dirigir, entre otras, las películas Santa y Andrés, Melaza, y Vicenta B. Su anterior libro Esta es tu casa, Fidel (De Conatus, Madrid, 2024) tuvo éxito y atrajo mucho interés entre la comunidad cubana residente en España. Anteriormente, Lechuga había publicado En brazos de la mujer casada, Fuera de cuadro y Ni Santa, ni Andrés. Su nueva película en desarrollo, Amateur, recibió en 2025 el apoyo del Hubert Bals Fund del Festival Internacional de Cine de Róterdam.