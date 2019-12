'Agosto' llega a La Habana en pleno diciembre

Armando Capó estaba nervioso por la presentación de Agosto al público cubano y se notó. Asustado y con muy pocas palabras introdujo su película desde el escenario del cine La Rampa rodeado de sus actores, pero ni siquiera dijo su nombre o que había dirigido la cinta. "Esperemos que la película les guste", dijo antes de regresar a su butaca y recibir los aplausos de un público que de alguna manera supo quién era la persona que hablaba.

"Esta es la presentación en Cuba y que era a la que más miedo le teníamos. Nos pone super nerviosos, es el público que más importa, es para quien trabajas: tus amigos, tus conocidos y no sé, la expectativa era que se viera y ahora que se siga viendo. Tiene otra presentación en el Yara el miércoles próximo a las ocho de la noche", confesaba a 14ymedio después de la proyección del film este fin de semana en el Festival Internacional de Cine.

Agosto, su ópera prima, ha pasado por multitud de festivales internacionales. Se estrenó primero en Toronto, después en la sección Horizontes Latinos, de San Sebastián, y posteriormente en los estadounidenses de San Francisco, Chicago o San Luis; pero también llegó hasta Suiza, en Pantalla Latina. "Ahora mismo está en la India, pasó por Noruega, Alemania ... un amplio recorrido que ha tenido", dice satisfecho.

La primera presentación en la Isla, el pasado sábado, llenó las dos funciones, una a mediodía y otra en la tarde.

Coproducida entre Cuba, Francia y Costa Rica, se ambienta en Gibara, en el duro verano que vivió la Isla en 1994, en medio de la llamada crisis de los balseros. Decir que es una película sobre el Período Especial es un error. Afirmar que aborda el tema de los balseros tampoco sería correcto. Agosto habla de un adolescente y su universo más cercano y sus vivencias en un pueblo -que podría ser cualquiera de este mundo-, en un contexto que lo deja solo de cara a una serie de tristes acontecimientos.

La cinta recoge ese ambiente de pueblo en el que no pasa nada partiendo de la propia biografía del director. Ese tiempo "marcó no solo al país" sino que "ocurrió en el momento en que debía mudarme de ciudad, en que me enamoré y me tocó dejar de ser un niño", confesó el autor a este diario en una entrevista realizada durante la realización del filme.

Hay escenas de conversaciones sobre la pieza que falta para terminar una balsa rústica o la incertidumbre sobre si un padre o un hermano lograron alcanzar las costas de Estados Unidos o la base naval de Guantánamo, que son recuerdos de la infancia del director. Al igual que las noticias, en la radio o la televisión, sobre el Maleconazo y los balseros que van llegando a Estados Unidos.

Con poquísimos diálogos y un elenco de lujo, que supo pronunciar con acierto cada frase escrita en el guion, Capó pone ante los cinéfilos 82 minutos de metraje para contar una historia sin sobresaltos ni dramatismos. El filme refleja la historia de Carlos (Damián González), un chico tímido, de pueblo, que ve pasar la vida ante sus ojos, sin poder hacer nada más que contemplarla.

Lola Amores Rodríguez y Rafael Lahera Suárez interpretan a los padres del muchacho, y completan el elenco Glenda Delgado Domínguez, Alejandro Guerrero Machado, Luis Ernesto Barcenas y Tatiana Monge Herrera.

La abuela, interpretada por la actriz Verónica Lynn, fue uno de los personajes más celebrados por el público, que estalló en carcajadas ante cada una de sus ocurrentes frases.

"Desde la primera versión de guion hasta que logramos grabar, en 2017, fue un largo proceso. Tuvimos que vencer muchos obstáculos. Primero, lograr financiar el proyecto y que tuviera un reconocimiento, para poder grabar en Cuba; y también que fuera cambiando la mentalidad en el país. En eso ayudó mucho el recorrido que tuvo para su financiamiento", cuenta ahora el autor.

Capó espera que Agosto tenga una larga vida en los cines cubanos, más allá de las proyecciones en el festival. "Quiero que tenga una temporada, depende de negociar con el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos). Estamos interesados, pero todavía no ha ocurrido. No creo que se dé ninguna dificultad hasta ahora, lo que falta es sentarnos a discutir. Si no tuvimos mucho apoyo del ICAIC en los momentos previos, donde solamente nos facilitaron los permisos, en la postproducción sí nos lo dieron. También hubo compromisos con los estrenos. Claro, al ritmo que lleva al país y en las condiciones que hay", agregó.

Como quien deja a un hijo salir por primera vez de noche, Capó señala: "Hay que cuidar la película y su recorrido. Yo estoy seguro de que en algún momento va a llegar al paquete, pero mientras hay que protegerla".

________________________